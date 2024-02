VIDEO. Top 14. D'un coup de pied magistral digne de Dan Carter, Plisson a fait vibrer le Michelin

Clermont recevez le Stade Toulousain au Michelin. Il y a eu du spectacle : 33 à 37 pour Toulouse, 10 essais inscrits et Jules Plisson qui se prend pour Carter.

VIDÉO. 70 pts, 10 essais : Grâce à sa jeunesse scintillante, Toulouse fait tomber Clermont au MichelinMalgré la défaite des Jaunards face à la jeune garde toulousaine (33-37) dimanche soir, les supporters de l’ASM ont assisté à du grand spectacle. Avec l’euphorie et un Stade Marcel Michelin plein à craquer, Jules Plisson se prend même pour Dan Carter.

On joue la 60ᵉ minute et le demi de mêlée remplacent Baptiste Jauneau plante déjà le sixième essai du match. 10 mètres un peu à droite des poteaux, Benjamin Urdapilleta transforme. 19-32, Christophe Urios sent que c’est le bon moment de changer son ouvreur et faire laisser du temps de jeu à sa charnière remplaçante. RUGBY. XV de France. Performance explosive de Barassi, Galthié suivra-t-il l'élogieux conseil d'Ahki ?L’international français, Jules Plisson fait son entrée. Cinq minutes plus tard, après un avantage laissé par Monsieur Gasnier, l’ouvreur remplaçant prend ses responsabilités et tape en touche. Les avants terminent le travail et le talonneur Fainga’a plonge dans l’en-but.

Après la transformation, Plisson ramène les siens à six petits points de Toulouse. Malgré l’essai de Mallia à la 70ᵉ, les Clermontois ne lâchent rien. Ils rappliquent cinq minutes avant le terme, Delguy marquant le 5ᵉ essai de l’ASM.

Le buteur remplaçant est en réussite. 25 mètres à droite, avec un effet exceptionnel digne d’un double champion du monde, Plisson ramène son équipe à 4 points (33-37). L’ouvreur ne pourra pas éviter la défaite des siens. Cependant, son coup de patte a fait écho à l’une des plus belles transformations du rugby.

La plus belle transformation de tous les temps ?

Nous sommes le 14 avril 2007. Dan Carter jouait encore dans le Super Rugby du côté des Crusaders. Ce jour-là, les coéquipiers du double champion du monde s'étaient rendus à Dunedin pour affronter les Highlanders. Mais les Crusaders avaient écrasé leur adversaire, 3 à 38.

Comme à l’entrainement, Carter avait réussi un coup de pied avec un effet qui restera dans le mémoire de tous les supporters de rugby. Contrairement à Plisson, le Néo-Zélandais était à gauche des poteaux, mais le Français n’a rien à envier à l’ancien All Black.