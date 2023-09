VIDEO. Top 14. Clermont-La Rochelle : Urdapilleta vs. O'Gara, la double poussette qui fait parler

Lors du match de Top 14 tendu opposant Clermont à La Rochelle, un geste de l'Argentin Benjamin Urdapilleta sur Ronan O'Gara a beaucoup fait parler.

Ce samedi soir, lors du match de Top 14 tendu opposant Clermont à La Rochelle, une altercation sur le terrain a beaucoup fait parler. Benjamin Urdapilleta, l'ouvreur argentin de Clermont, s'est emporté contre Ronan O'Gara, l'entraîneur de La Rochelle, déclenchant ainsi une échauffourée. Un geste qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Alors que le match était à un tournant, Urdapilleta s'est retrouvé au contact de Ronan O'Gara, gênant sa réception du ballon. Le joueur argentin a alors poussé violemment l'entraîneur rochelais, pourtant dans sa zone technique, provoquant une altercation sur le terrain.

À la fin de la partie, Urdapilleta s'est expliqué au Micro de Canal + via le Midi Olympique : "Avec l'adrénaline, j'ai parfois quelques excès. Il est malin, je pense qu'il a fait exprès de m'empêcher de réceptionner le ballon. Au moment de l'action, on était derrière au score donc c'était compliqué. Mais c'est le sport, cela peut arriver. Une fois que le match est terminé, on oublie."

La décision de ne sanctionner Urdapilleta que d'une simple pénalité a suscité des débats. Pour Jules Favre, centre de La Rochelle, et son entraîneur, le geste était un acte d'énervement, mais pas de violence nécessitant un carton jaune. Il faut dire que l'ancien ouvreur irlandais joue très bien le coup.

Ronan O'Gara, cible du geste, a regretté le manque de classe d'Urdapilleta et son absence d'excuses après le match. Christophe Urios, manager de Clermont, a quant à lui préféré dédramatiser la situation. "Ronan O’Gara n’avait qu’à s’enlever (rires)."

ROG n'a lui pas hésité à envoyer une pique à l'Argentine en conférence de presse via le Midol : "Je comprends, c'est un joueur frustré de ne pas disputer la Coupe du monde, et qui a peut-être un CV très bas. C’est comme ça avec les mecs comme ça, malheureusement."



L'incident entre Urdapilleta et O'Gara promet un match retour en 2024 chargé d'électricité sur la pelouse de Deflandre entre le Stade Rochelais et Clermont. Selon les informations de Sud-Ouest, "les Maritimes vont saisir le commissaire à la citation".