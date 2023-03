VIDEO. Top 14. Bautista Delguy déboule depuis les vestiaires pour sauver Clermont après une folle chevauchée !

L'Argentin Bautista Delguy a sauvé son équipe d'un essai de Montpellier ce samedi. Suite à une erreur de Raka, il a été contraint de mettre les cannes en urgence.

Montpellier et Clermont s'affrontent ce samedi en Top 14 dans un match avec énormément d'enjeux. Hors du Top 6 à l'heure actuelle, les deux formations ont besoin de points pour continuer d'espérer. Il y avait donc de la tension sur le pré héraultais. On a ainsi vu de nombreuses fautes, avec notamment deux cartons jaunes pour le MHR et un pour l'ASM. Une double supériorité numérique dont n'ont pas su profiter les hommes de Christophe Urios. Pire, ces derniers ont encaissé un essai juste avant les citrons après la biscotte de Cancoriet. Ce qui n'a pas du tout été du goût du technicien. Les deux équipes ont globalement manqué de maîtrise et de réalisme à l'image de cette action à la 25e où Raka commet un en-avant sur un ballon haut. Pensant le cuir était sorti en touche, il s'est arrêté de jouer contrairement à Rattez qui a poursuivi au pied. Une folle course-poursuite s'est alors engagée. L'ailier de Montpellier pensait être le premier dans l'en-but mais c'est finalement Bautista Delguy qui a sauvé son équipe. L'Argentin était pourtant loin de l'action. Mais il a mis les cannes pour revenir juste à temps.