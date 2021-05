VIDEO. Top 14. ASM/RCT : Le debrief, les essais, ce qui n'a pas fonctionné pour le RCT

Ce samedi, Clermont est allé chercher une victoire précieuse face à Toulon grâce à l'essai de Naqalevu et au pied de Parra.

La terrible semaine de Toulon s'est achevée ce samedi par un revers face à l'ASM. Vainqueurs de Toulouse il y a une semaine, les Varois sont repartis de Montpellier et Clermont avec deux défaites. Pour l'heure, le RCT, à égalité avec Paris et l'UBB, est hors des places qualificatives. Il reste deux rencontres à Toulon pour entrer dans les six. Les visiteurs pourront nourrir de gros regrets, eux qui avaient marqué rapidement par Villière et qui ont mené pendant une grande partie du match. Une rencontre marquée par de nombreuses fautes et erreurs qui n'ont pas permis aux deux formations de produire un beau jeu. Il a fallu être solide mentalement côté auvergnat pour aller décrocher ce succès. Ils le doivent en grande partie Morgan Parra, auteur de 20 points dont la transformation de l'essai de Naqalevu en fin de partie. Parra, la défense, Villière, les réseaux sociaux se sont passionnés pour ASM/RCT