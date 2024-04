VIDEO. T'es ailier mais tu veux marquer comme un ''gros'' ? Joue-la comme le Tank Tuivuaka

Tu en marres que tes gros ne lâchent aucun ballon ? Alors viens les chercher comme Tuivuaka ! Surtout si tu disposes de son gabarit…

C’est fou comme dans la vie, l’humain cherche toujours a avoir ce qu’il n’a pas, sans savourer ce qu’il possède déjà. Et bien évidemment, le monde du rugby n’échappe pas à cette constatation.

Rien ne vous vient en tête ? Et pourtant, quel gros ne s’est pas un jour rêvé de planter un essai de 60 mètres, réaliser une chistera à une main où réussir la pénalité de la gagne ? Vous voyez…

XV de France. VIDEO. Bourgarit se la joue Beauden Barrett et enrhume Ramos et Ntamack sur la même action

La réciproque est moins vraie, mais existe tout de même. Ainsi, certains 3/4 qui "aiment le chocolat", comme on dit, ne sont souvent pas contre venir prêter main forte aux avants afin de toucher un peu la gonfle ou pour se réchauffer, c’est selon.

VIDEO. Une bombe, un taureau, un Tuisova BIS : voici la nouvelle bombe du Super Rugby

Jeudi soir dernier, lors du prime time de ProD2 réservé au très bon Dax vs Brive, on vit ainsi un certain Asaeli Tuivuaka déserter son aile pour venir se mêler à son 8 de devant. Non pas dans le jeu courant mais, fait plus rare, sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres de la ligne adverse.

VIDEO. TOP 14. Rageur comme Ardie Savea pour sa 1ère, Leicester Fainga'anuku a fait rugir Mayol de plaisir

On rappellera donc ici à la fois le gabarit plus que compact du Fidjien de 28 ans (1m76 pour 101kg), mais aussi son surnom : The Tank.

TRANSFERT. Top 14. Le ''Tank'' Asaeli Tuivuaka remplacera Teddy Thomas au Racing 92

Ainsi, au milieu de sa cellule de 3, l’ancien septiste a ramassé le ballon comme un grand, rebondi sur Delonca et échappé à Lolohea pour aplatir près des poteaux et au milieu d’une horde de Dacquois excédant le quintal.

A la façon d’un Hounkpatin avec le Castres Olympique, très friand de ce type de situations ces dernières saisons. Voilà qui devrait peut-être donner quelques idées aux Tuisova, Fainga’anuku ou autre Jonathan Danty, qu’on a déjà vu marquer en force, mais jamais de cette façon là…