VIDÉO. RUGBY. Le fantastique essai de Will Jordan ? C’était 100% prévu par les All Blacks

À la 53ᵉ minute de jeu, une action jouée en première main par les All Blacks leur permet de prendre de la distance sur l’Irlande.

À Saint-Denis, les quelque 80 000 spectateurs du Stade de France ont assisté à un match extraordinaire. En battant l’Irlande, les All Blacks filent en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023 et répètent l’issue observée en 2019. Si cette victoire s’est obtenue grâce à une défense de fer, un ultime essai a mis Ardie Savea et ses coéquipiers à l’abri en deuxième période.

Face à un alignement réduit à quatre joueurs, Codie Taylor envoie le cuir dans les mains de Brodie Retallick. Sans adversaire vert dans les airs, le deuxième ligne transmet le cuir à son demi de mêlée. Aaron Smith envoie le ballon à son ouvreur Richie Mo’Unga et le spectacle est lancé.

Au côté de Will Jordan, le numéro 10 et son ailier fixent tous les deux Peter O'Mahony. Le troisième ligne irlandais est rapidement monté en pointe et l'ouvreur des Crusaders réalise une feinte de passe. Une fois que le Munsterman a croqué, il s'engouffre dans la brèche et allume le turbo.

Avec ses précieux appuis, il se permet même de briser le plaquage de Josh van der Flier, meilleur joueur du monde World Rugby 2022. Il ne lui reste plus qu’à accélérer et à fixer le dernier défenseur, James Lowe. Une fois que ce travail est réalisé, il sert Will Jordan qui bonifie l’action.

Cette combinaison simple en apparence permet aux All Blacks de partir défier l’Argentine en demi-finale la semaine prochaine. Si elle semble faire appel tout particulièrement à la vista des deux joueurs, Richie Mo’Unga affirme en zone mixte que cette combinaison était une arme qu’ils avaient tout particulièrement travaillés durant la semaine :

On a travaillé ce lancement toute la semaine. Ce n’était pas pour moi à la base, c’était pour Will Jordan à l’intérieur. J’ai vu deux défenseurs sur lui parce qu’il est dangereux. J’ai pu percer et heureusement, tout s’est bien enchaîné parce que je n’aurais pas eu les jambes pour aller au bout. J’ai bien fait de lui donner, ça a pesé dans la balance au bout du compte.”

Travaillé certes, mais les All Blacks se sont adaptés aux conditions du direct. En effet, Tadhg Beirne paraissait venir défendre sur Will Jordan et Gibson-Park était présent derrière, mais les esprits de la ligne irlandaise ont préféré oublier le bon Richie Mo’Unga. En même temps, lui-même avoue qu’il est dur de ne pas se focaliser sur Will Jordan : “Il est énorme. Il a un tel charisme, une telle présence. Il y a des mecs, comme ça, ils puent le rugby.”

