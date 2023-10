COUPE DU MONDE. Après une fin de match dantesque, les All Blacks s'offrent l'Irlande et une place en demie !

Ce samedi, l'Irlande affrontait la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la Coupe du monde au Stade de France. Les All Blacks seront en demie. Fin de l'aventure pour l'Irlande.

Ce samedi, l'Irlande affrontait la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la Coupe du monde au Stade de France. Le ton de la rencontre a été donné dès le haka des All Blacks, recouvert par les chants des supporters irlandais. À voir la tête de Sam Cane dans le couloir, les Néo-Zélandais avaient à coeur de faire un gros match face à la nation classée à la première place du classement mondial. Mais il y avait un peu de tension chez les hommes de Foster avec des passes mal ajustées, des coups de pied un peu courts. Et sans doute un peu trop d'envie côté irlandais avec deux fautes d'entrée avec cette mêlée tournée et pénalisée par l'arbitre. De quoi donner la possession à la Nouvelle-Zélande qui a fait goûter sa propre médecine à l'Irlande, à savoir une énorme séquence de jeu. À savoir 30 phases et 3min20 d'action pour récupérer une pénalité (0-3). Quelle dépense d'énergie et quelle application en attaque comme en défense.

Une intensité rare !

30 temps de jeu pour la première action du match 😱😱😱🥵🥵🥵☠️☠️☠️#IREvNZL #IRLvNZL — Flo (@michelwelbeck) October 14, 2023

Un premier bras de fer remporté par les All Blacks qui laissait présager d'un match acharné. À l'inverse, les Irlandais n'ont eu besoin qu'un ballon envoyé au large pour obtenir à leur tour un coup de sifflet favorable. Mais les protégés de Farrell n'ont pas pris les points, préférant aller en touche. Cependant, la défense néo-zélandaise a suffisamment mis la pression pour stopper cette action dangereuse puis récupérer une nouvelle pénalité grâce à Savea (0-6, 15e). En ce début de match, c'est la défense des All Blacks qui a pris le dessus avec deux ballons récupérés après le quart d'heure dans les rucks. A la 18e, l'Irlande avait déjà concédé 5 pénalités.

L'arrogance de s'entêter à aller en touche au lieu de prendre les 3 points face aux All Blacks en 1/4 de finale : ne serait-il pas là LE point faible de l'Irlande ? #rugby #IRLNZ #WorldCup2023 October 14, 2023

Si l'Irlande a raté le coche, la Nouvelle-Zélande a été réaliste avec un premier essai marqué à vitesse grand V. Beauden Barrett a joué un par-dessus pour lui-même. Le ballon a rapidement été recyclé au large avec son frère qui a combiné avec Fainga'anuku et Ioane. Lesquels ont régalé en bord de touche pour permettre aux Néo-Zélandais de mener 13 à 0. Il était temps pour Sexton de stopper l'hémorragie avec un premier coup de pied entre les perches. De quoi leur redonner des couleurs après une bonne vingtaine de minutes compliquées. Un regain de forme marqué par les appuis de feu d'Hansen puis l'énorme prise de balle d'Aki qui a dominé quatre défenseurs pour entrer en Terre promise (10-13, 29e). Alors que la défense des All Blacks avait été solide jusqu'ici, elle a failli à contenir l'envie et la puissance du centre.

Un bras de fer où chacun répond coup pour coup

Les deux équipes ont offert un superbe spectacle aux supporters. Un vrai combat de boxe entre deux poids lourds. Après le direct d'Aki, c'est Savea, en position d'ailier, qui a frappé en coin pour récompenser le temps fort des All Blacks en cette fin de première période (10-18). Mais aux citrons, seulement un point séparait les deux équipes. Dans ce premier acte, chaque équipe aura eu ses temps forts. Et l'Irlande a répondu juste avant la pause en bénéficiant une supériorité numérique suite au carton jaune de Smith bonifiée par l'essai de filou du demi de mêlée Gibson-Park (17-18).

Y’a des gens qui voient un meilleur 8 qu’Ardie Savea ..? #IRLNZL — Max (@MaxenceBrt_) October 14, 2023

Le second acte a démarré sur le même rythme même si les All Blacks ont usé du jeu au pied en attendant que Smith termine sa suspension. Une période qui aurait pu être marquée par un essai irlandais si Sheehan avait pu saisir le ballon suite à cette passe au pied d'Hansen à la 47e. Qui allait rejoindre l'Argentine en demie ? L'Irlande a eu une belle opportunité à la 53e, mais c'est la Nouvelle-Zélande qui frappé quelques instants plus tard avec un lancement sur touche qui vu Mo'unga déchirer le premier rideau, mettre les cannes et donner au serial marqueur Jordan pour un essai sublime (17-25, 55e).

Nan mais, ce Irlande - Nouvelle Zélande... QUEL MATCH !! 😱

Le rugby est magnifique quand il est joué comme ce soir ! 👏#IRLNZL #RWC2023 — Arn'O (@janeyss87) October 14, 2023

Juste avant l'heure de jeu, et dans une position favorable, Sexton a laissé filer trois points précieux face aux perches. Assez inhabituel pour être souligné. Hormis faire des passes en marchant, la légende irlandaise n'a guère été flamboyante durant une grande partie de la rencontre. Il a fallu attendre le 61e pour le voir tenter un petit coup de pied par-dessus. Un geste sans grand danger pour la défense all black. Laquelle a eu beaucoup de travail dans cette deuxième période face aux inlassables assauts irlandais. Et c'est finalement sur un ballon porté que le XV du Trèfle a fait céder la Nouvelle-Zélande, décrochant les 7 points consécutifs à un essai de pénalité (24-25, 64e). Le tout combiné à la biscotte de Taylor pour avoir écroulé l'édifice. Néanmoins, à 14 contre 15, la Nouvelle-Zélande à glisser trois points de plus sur pénalité à la 70e.

Papi Sexton il est là pour faire sa passe en attaque, se replacer tranquille et taper les ballons. Sinon on le voit pas 😅 #IRLvNZL — Paul-Alex (@padallapria) October 14, 2023

28 à 24 en faveur des All Blacks, rien n'était fait. D'autant que les hommes de Foster ont concédé une pénalité avant de résister à un nouveau ballon devant leur ligne. Une défense héroïque de Jordie Barrett a cependant privé l'Irlande d'un nouvel essai qui aurait pu être synonyme de victoire. Un moment décisif dans ce match au sommet. Car les Néo-Zélandais l'ont ensuite joué à l'expérience pour faire passer la montre le temps de récupérer un 15e acteur et d'investir le camp adverse. Le baroud d'honneur irlandais a mis au supplice la défense néo-zélandaise pendant plus de 30 phases et 5 minutes de jeu. Et c'est finalement sur un grattage de Whitelock que les All Blacks ont validé leur billet pour les demi-finales ! UNE FIN DE MATCH DANTESQUE qui sonne la fin des espoirs de titre de l'Irlande qui, une fois de plus, ne passe pas les quarts de finale.