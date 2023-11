VIDÉO. RUGBY. Le choc des Titans ! Le Munster colle un essai MONUMENTAL de 60m au Leinster

C’était un match européen avant l’heure. Ce week-end, le Munster et le Leinster se sont affrontés à la RDS Arena de Dublin. Pour ce choc d’URC, ce sont les locaux qui l’ont emporté de peu (21-16), grâce à un essai de Jordan Larmour à la 66ᵉ minute.

Néanmoins, ce n’est pas cette réalisation qui risque de marquer les esprits. En effet, le demi de mêlée Craig Casey a conclu une action folle pour le Munster en début de match.

🦌 @MunsterRugby that was unbelievable 👏🔥



Craig Casey throwing down a statement in the Irish Derby 😤#BKTURC #URC | #LEIvMUN pic.twitter.com/DBnfcyY2Ed