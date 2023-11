VIDÉO. RUGBY. Avant de défier La Rochelle, le Leinster s’échauffe avec un essai splendide de 70 mètres

Dans un mois, le Leinster et La Rochelle vont reproduire l’affiche des deux dernières finales de Champions Cup. Cependant, les dynamiques des deux équipes sont sensiblement différentes. Alors que les Irlandais paraissent insubmersibles, les Rochelais sont en plein doute. Pour montrer leur force, l’équipe de la capitale irlandaise s’amuse à faire chavirer les défenses adverses.

COUPE DU MONDE. 20 ans après, la France et l'Irlande ont raté une occasion en or

Ce dimanche 12 novembre, le Leinster se déplaçait au pays de Galles pour défier les Newport Dragons. Pour l’ultime rencontre de la 4ᵉ journée de United Rugby Championship (URC), les joueurs de Dublin ont largement gagné (10-33).

Au cours de ce match, un essai a permis aux Irlandais de prendre le large, alors que les Dragons se montraient menaçants. Juste après le retour des vestiaires, les locaux essaient d’avancer dans le camp irlandais.

Rugby. Et si la finale de la Champions Cup se déroulait aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient ?

Malheureusement pour eux, une passe mal assurée est rapidement récupérée par Dan Sheehan, à 70 mètres de l’en-but adverse. Véloce, le talonneur réalise un offload de toute beauté pour Charlie Ngatai. Le centre récupère la gonfle dans l’intervalle, les Gallois s’agitent et le spectacle commence.

RUGBY. Sexton à peine parti, le Leinster lance son nouveau cyborg de 20 ans à l’ouverture et ça fait des ravages !

Avec leurs vitesses, les trois-quarts irlandais gagnent près de 50 mètres. Repris sur la ligne des 22 mètres par la défense galloise, c’est au tour de Ross Byrne de briller. L’ouvreur a une lourde mission sur cette saison : prendre la relève de Johnny Sexton. Inspirée, sa passe sautée de 20 mètres à droite pour son arrière montre qu’il prend ce défi très au sérieux.

Pour conclure l’action, le duo Dan (encore lui) Sheehan - Ciaran Frawley se joue des défenseurs adverses paniqués. Le numéro 15 passe la balle au talonneur, qui fixe les quelques Gallois perdus dans les parages, avant d'intelligemment repasser à Frawley qui plonge dans l’en-but.

Open spaces 🤝 @LeinsterRugby



What a way to open the second half! 🤩#BKTURC #URC | #DRAvLEI pic.twitter.com/vaPtySo4F0