COUPE DU MONDE. 20 ans après, la France et l'Irlande ont raté une occasion en or

Éliminées en quart de finale de Coupe du Monde, la France et l'Irlande n'ont jamais semblé aussi près d'imiter l'Angleterre de 2003. Mais elles ont raté le coche.

Au sommet de leur forme

Occupant les deux premières places au classement IRB, l'Irlande et la France faisaient offices de favoris, malgré une partie de tableau compliquée.

Les coéquipiers de Jonathan Sexton étaient sur une série de 17 victoires consécutives, avec un Grand Chelem à la clé lors du dernier tournoi des 6 nations. COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksLes Irlandais comptaient dans leurs rangs le meilleur joueur de l'année 2023 : Josh Van Der Flier. Bundee Aki, Tadhg Beirne, Andrew Porter et d'autres Irlandais étaient au meilleur de leur forme, avant d'entamer cette compétition.

Même constat pour les Bleus de Fabien Galthié. Mené par Antoine Dupont, le XV de France était un des grands favoris pour remporter ''sa'' Coupe du monde à domicile.

Après une victoire en ouverture du Mondial face aux All Blacks et un Damian Penaud enchaînant les essais, tout semblait sourire aux Bleus.

On prend les mêmes et on recommence

La joie a été de courte durée pour les supporters français. Tout d'abord, après une victoire poussive face à l'Uruguay, mais surtout après la blessure du demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont face à la Namibie.

Confrontées à l'Afrique du Sud et à la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et la France ont de nouveaux craqué face aux nations de l'hémisphère sud. COUPE DU MONDE. Demi-finale. Nouveau constat d'échec pour l'hémisphère nord par rapport au sud ?

Certes, on peut remettre en cause certaines décisions arbitrales, ou parler du manque de maîtrise des Bleus, ou du XV du Trèfle, qui échoue une fois de plus en quart de finale.

Une statistique reste cependant en tête. Depuis 2003, et le sacre mondial des Anglais, seules deux équipes ont été championnes du monde : l'Afrique du Sud (2007, 2019) et la Nouvelle-Zélande (2011, 2015).

Difficile de voir comment cette domination sans partage pourrait s'inverser, quand deux nations européennes qui n'ont jamais semblé aussi bien préparées pour succéder aux coéquipiers de Jonny Wilkinson, ont une nouvelle fois échoué face aux Sudistes en quart.