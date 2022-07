VIDÉO. RUGBY. L’Algérie domine le Sénégal et poursuit ses rêves de Coupe du monde

Ce samedi 2 juillet, l’Algérie est venue à bout du Sénégal lors du dernier quart de cette Rugby Africa Cup 2022.

Ils y croient toujours. La jeune fédération algérienne se donne l’occasion de rêver pendant encore un match. Ce samedi 2 juillet, l’Algérie est largement venue à bout du Sénégal à l’occasion du dernier quart de la Rugby Africa Cup 2022. Sur le score de 35 à 12, ils se rapprochent donc un peu plus d’une éventuelle qualification à la Coupe du Monde 2023. Pour RMC Sport, l’entraîneur en chef des Fennecs, Boris Bouhraoua, s’est exprimé sur ce match. Il déclare :

Tout le groupe est soulagé. Il y avait une grosse pression sur les joueurs. C’est toujours très dur d'entamer ce genre de tournoi, avec trois matchs éliminatoires en dix jours. On est une sélection et vous vous doutez bien qu’on a des difficultés pour se voir. On a fait un stage de préparation de quinze jours et de suite, on a eu ce match éliminatoire. C’est difficile à aborder pour les joueurs. Surtout, on savait que le Sénégal était une grosse équipe avec beaucoup de défi physique. On a été un peu contrariés en première mi-temps, notamment sur notre conquête. Quelques doutes se sont installés. Nous étions un peu tendus en première mi-temps et pour imposer notre rythme en début de match.”

France 2023. Après des années d’attente, le Rugby Algérien est ''enfin là''Pour rappel, l’équipe gagnant cette compétition est directement qualifiée pour la compétition reine du rugby international. Par ailleurs, la formation finaliste perdante est reversée au tournoi de repêchage pour la RWC 2023. Large favorite de la compétition, la Namibie a étrillé le Burkina Faso sur le score de 71 à 5. Ils retrouveront le Zimbabwe, vainqueur de la Côte d’Ivoire, en demi-finale. Quant à elle, l’autre demie verra les principaux outsiders à la Namibie s’affronter avec un duel Kenya - Algérie qui permettra au vainqueur de croire à l’exploit en finale. Pour Boris Bouhraoua, la qualification au trophée mondial serait une expérience “grandiose”. Il complète sa pensée en précisant : “Tous les joueurs regardaient des Coupes du monde quand ils étaient petits. C’est un objectif magnifique. Il est limite inatteignable, c’est à nous d’essayer de le rendre atteignable et réel.”