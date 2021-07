France 2023. Après des années d’attente, le Rugby Algérien est ''enfin là''

Ce mercredi 14 juillet, l’équipe algérienne de Rugby à XV jouera face au Ghana son premier match pour la qualification à la Coupe du Monde 2023.

Ce mercredi, le XV de l’Algérie a rendez-vous avec son histoire. Et c’est peu de le dire, car la sélection maghrébine va participer aux premières phases de qualification à la Coupe du Monde de Rugby de son histoire. Le chemin n’est pas encore terminé avant de pouvoir espérer se déplacer en France à l’automne 2023. Créée en 2015, l’équipe des Fennecs a su grimper les différents échelons du rugby africain (Bronze Cup et Silver Cup) pour arriver à l’actuelle Rugby Africa Cup. Aujourd’hui, elle figure parmi les “gros” du continent et est désormais reconnue officiellement comme fédération membre par World Rugby.

Pour l’instant, son programme dans cette Rugby Africa Cup consiste en deux confrontations, le 14 et 18 juillet, face au Ghana puis à l’Ouganda. Des matchs décisifs avec une seconde rencontre relevée qui devrait permettre aux Algériens de se jauger dans ce championnat. Mourad Gherbi, 1er vice-président de la Fédération algérienne de rugby nous parle de ce match :