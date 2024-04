VIDEO. RUGBY. Grâce à une défense de fer, la France s'offre l'Australie de Hooper sur le fil

Après une large victoire face au Canada, 31-0, lors du premier match de poule, l'équipe de France a été dominée par l'Australie de Michael Hooper, mais arrache une victoire importante sur le fil du rasoir.

La France plie, mais ne rompt pas

Quelle victoire de l'équipe de France de rugby à sept ! Après une partie dominée par la possession et l'occupation de l'Australie, nos Bleus s'en sortent en fin de match grâce aux cannes de Nelson Épée, qui signe une rentrée mémorable.

Plus tôt dans la journée, les Tricolores étaient venus à bout du Canada, tout en démonstration, et envisageaient forcément la première place du Groupe A, avec l'Australie et les Fidji. La deuxième étape est donc validée, après un match plein de rebondissements.

Pour la première mi-temps, les coéquipiers de Paulin Riva ont été malmenés par la maitrise offensive des Wallabies, qui ont monopolisé le ballon sur la quasi-totalité du temps. Heureusement, le capitaine marque un essai juste avant la pause, et maintien la France dans le match, 5-14.

Like an eagle Longbottom spots the space from a mile off 🦅#HSBCSVNS | #HSBCSVNSHKG pic.twitter.com/yEAipiQo8K April 5, 2024

Au retour de la pause, les Australiens gardent les mêmes ingrédients, et assurent la continuité dans le jeu tout en sécurisant les zones de ruck. Néanmoins, la défense française fait preuve d'agressivité, et se redistribue à merveille. A noter l'excellente défense sur l'homme de Jefferson Joseph sur son aile.

Bien que pénalisé à plusieurs reprises, Antoine Zegdar parvient à chiper un ballon à quelques mètres de sa ligne. La course contre le temps est amorcée, et Joseph réussit à aplatir entre les poteaux après une magnifique course de Nelson Épée.

Avec maintenant 20 secondes a jouer, le coup d'envoi de Mazzoleni est primordial et ce dernier ajuste un tir haut et précis. Grandidier se saisit du ballon, Rebadj joue au large et sert Mazzoleni, au centre du terrain. Ce dernier, qui fait son retour en équipe de France, se défait d'un défenseur avant d'envoyer une passe de plus de 20 mètres, mettant sur orbite la flèche toulousaine.

Épée plonge dans l'en-but et permet aux Bleus de remporter cette féroce bataille. Désormais, les Français ont rendez-vous demain à 7h43 heure française, pour une finale de ce groupe face aux Fidjiens. En attendant, les filles joueront quant à elles à 6h57, après deux belles victoires face au Brésil et à la Grande-Bretagne.

RUGBY. 6 NATIONS. La révélation italienne Tommaso Menoncello sacrée meilleur joueur du Tournoi