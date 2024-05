VIDEO. RUGBY. Complètement WTF ! Le geste improbable de ce jeune joueur après un énorme plaquage

Le rugby amateur nous livre souvent des pépites et des actions d'anthologie. Cette fois, lors d'un match universitaire entre deux équipes sud-africaines, un geste assez comique a été filmé !

Un tampon, puis la panique

Comment mieux débuter la semaine que par une vidéo drôle de notre sport préféré ? Cette fois, il semblerait que ce soit lors d'une rencontre universitaire, en Afrique du Sud, qui sont généralement filmées et retransmis.

C'est Gauthier Baudin, journaliste connu et reconnu dans la sphère rugbystique, qui a partagé cette action totalement folle sur X (anciennement Twitter), ce lundi matin.

On y voit alors de jeunes joueurs, dont un d'entre eux qui va subir un plaquage assez costaud, l'emportant en arrière sur plusieurs mètres, dans une chute qui n'allait jamais finir.

Pris de panique, le jeune joueur, voyant les mètres défiler et la vitesse augmenter, fit ce geste qui n'est autre qu'un réflexe, mais qui reste amusant à regarder.

La passe désespérée vers un coéquipier totalement en avant 😂😂 pic.twitter.com/n1CcUzPDSj — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) May 18, 2024

Les deux pieds hors du sol, avec un autre joueur qui le porte et qui s'apprête à le plaquer fermement au sol, nous compatissons presque à ce geste innocent.

Toutefois, le numéro 9 de cette équipe n'a pas manqué d'être envoyé au sol, mais avec la vitesse, il semble que le plaqueur à subit plus de dommage que le plaqué.

Un petit conseil pour tous les joueurs de rugby qui passent par là, pour ne pas se retrouver dans une situation similaire, jouez votre duel pleinement et attaquez les espaces et non le joueur, qui plus est en étant droit...

