RUGBY. Le retour surprise du meilleur joueur écossais de l'histoire en Premiership ?

Il y a des retraites qui sont plus crédibles que d'autres, et dans certains cas, des joueurs reviennent sur leur décision pour rechausser les crampons. Ce serait peut-être le cas de cette icône écossaise...

Stuart Hogg vers un retour ?

Un an après sa retraite, verra-t-on de nouveau Stuart Hogg sur un terrain de rugby ? C'est la rumeur qui circule de plus en plus de l'autre côté de la manche !

D'après le média britannique, Rugby Pass, le joueur comptant 100 sélections avec le XV du Chardon aurait été récemment en discussion avec Newcastle, au sujet d'un potentiel contrat pour la saison prochaine. Celui qui a réalisé trois tournées avec les Lions Britanniques se poserait donc des questions sur son avenir.

Il y a quelques jours, ce dernier avait confié à nos confrères de Rugby Pass : "Je pense que je jouerai de nouveau, mais je ne pense pas que ce sera au niveau professionnel. Ça pourrait être avec Hawick, ma ville natale, la saison prochaine."

"Je ressens toujours l’excitation des jours de match – la préparation, l’échauffement et tout le reste. J’adorais ça, et ça restera en moi. Vais-je jouer à nouveau professionnellement ? Probablement pas."

Néanmoins, à 31 ans, celui qui a été meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2016 et 2017 avait quitté les terrains en étant toujours aussi percutant, et décisif. D'ailleurs, ce dernier a manqué à l'Écosse lors du dernier mondial.

Toutefois, si ce dernier décide de reprendre à l'échelle locale, il devrait avoir naturellement envie de se confronter aux échelons supérieurs, en grand compétiteur qu'il est.

Pour Newcastle, l'arrivée d'un joueur de la trempe de Stuart Hogg serait une aubaine, tout en sachant que cette saison, les Falcons ont fini à la dernière place de la Premiership !

RUGBY AMATEUR. Romagnat et Nantua cartonnent : les résultats des phases finales de la Fédérale 3 à l'Élite 1 !