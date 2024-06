VIDEO. RUGBY à 7. Un rouge face à la France et une suspension qui menacent les rêves olympiques de l'Argentine

Dimanche dernier, pendant que l'équipe de France à 7 savourait son premier sacre mondial sur la planète seven, l'Argentine perdait sans doute l'un de ses meilleurs éléments pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Selon la presse locale, Rodrigo Isgro, élu meilleur joueur de la série mondiale 2023, s'est vu infliger une suspension de cinq matchs après un carton rouge reçu lors de la finale du Madrid Sevens. Une décision qui pourrait bien compromettre sa participation aux JO.

L’incident s’est produit dimanche dernier, alors que l’Argentine affrontait la France en finale. Après une action musclée, Isgro a réagi à un déblayage tardif du capitaine français, Paulin Riva, en le projetant dangereusement au sol sous les yeux de l'arbitre. Un geste jugé illégal et dangereux qui a valu à Isgro une expulsion immédiate de la part de l'officiel. La France avait déjà scellé la victoire avec un score de 19-5, s’adjugeant ainsi le titre sur le circuit mondial.

Spear tackle in final match of the SVNS pic.twitter.com/dTYxSC9H1F