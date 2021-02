VIDEO. Qu'est-ce qui rend Matthieu Jalibert spécial ? L'analyse pointue d'un coach anglais

Face à l'Irlande ce dimanche dans le Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a l'occasion de mettre à profit tout son talent au profit du XV de France.

Matthieu Jalibert s'inspire d'un joueur ''détesté'' par de nombreux supporters françaisCe dimanche, le XV de France défie l'Irlande dans son antre de Dublin. Les Bleus s'attendent à un match costaud. Ils seront non seulement testés devant dans les rucks par les Irlandais mais aussi derrière par la charnière. En dépit de l'absence de plusieurs joueurs importants comme Sexton, Murray, Ryan ou encore O'Mahony, c'est un très gros test qui se présente face aux Bleus. En particulier pour les meneurs de l'équipe de France. On pense évidemment à Antoine Dupont qui a été encensé depuis des semaines et présenté comme le meilleur demi de mêlée du monde à l'heure actuelle, voire le meilleur joueur de la planète ovale. On attend aussi beaucoup de Matthieu Jalibert à l'ouverture. VIDEO - Top 14. Après Carbonel, Matthieu Jalibert se paie Russell sur les appuisLors du dernier France/Irlande remporté 35 à 27 par les Tricolores, c'est Romain Ntamack qui était aux commandes de l'attaque. En son absence, le Bordelais a une réelle opportunité de briller comme il peut le faire en club. Le numéro 10 a été particulièrement performant avec l'UBB en Top 14 depuis le début de la saison. Personne n'aura oublié qu'avant l'avènement du Toulousain, c'est à lui qu'on avait confié les clés du camion bleu. En 2018, Jalibert, 19 ans, honorait sa première titularisation contre l'Irlande à Saint-Denis dans le Tournoi. Mais après trente minutes de jeu, il se blessait gravement au genou. On se souviendra que ce jour-là, le XV de France avait aussi perdu Antoine Dupont sur blessure.

VIDEO. XV de France. Un coach anglais analyse l'une des armes d'Antoine Dupont : sa qualité de passeDepuis, l'ancien castrais est entré dans une autre dimension tandis que le Bordelais a dû composer avec la concurrence de Ntamack mais aussi Belleau ou encore Carbonel. Cependant, il a retrouvé son niveau et s'affirme match après match non plus comme un remplaçant mais une véritable option pour le staff au moment de choisir les titulaires. Jalibert c'est non seulement une formidable vitesse de pointe et de très bons appuis, mais surtout une excellente vision du jeu. Un joueur qui aime attaquer la ligne, joueur dans les espaces mais aussi mettre le feu à la défense grâce à ses qualités pour faire briller ses coéquipiers. Tout cela est mis en avant de manière très clair par le coach anglais Geraint Davies dans une excellente vidéo à retrouver ci-dessous. Si vous ne parlez pas bien anglais, rassurez-vous, ses explications sont illustrées avec une palette graphique.