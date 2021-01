Matthieu Jalibert s'inspire d'un joueur ''détesté'' par de nombreux supporters français

Matthieu Jalibert ne cache pas son admiration pour l'ouvreur du XV d'Angleterre Owen Farrell à quelques semaines du coup d'envoi du Tournoi des 6 nations.

Le Tournoi va-t-il se tenir uniquement en France ? L'hypothèse est à l'étudeLe coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations sera donné le 6 février prochain. Se jouera-t-il en France dans une bulle sanitaire ou bien dans son format habituel ? La question reste encore sans réponse. En attendant, de la connaître, chaque équipe va se préparer comme à l'accoutumée de son côté. La liste du XV de France sera connue lundi. Matthieu Jalibert devrait sans surprise être sélectionné par Fabien Galthié. En l'absence de Romain Ntamack, c'est le numéro 10 bordelais qui pourrait être titulaire contre l'Italie et l'Irlande voire plus si affinités. On ne connaît pas encore la date de reprise du Toulousain. Aussi, il n'est pas impossible que Jalibert enchaîne les rencontres et se retrouve ainsi face à son modèle lors du Crunch le 13 mars prochain. Pour le Midi Olympique, il ne cache pas son admiration pour Owen Farrell. Gros défenseur, excellent tacticien mais surtout très bon leader. Le genre de joueur qu'il espère devenir dans les années à venir. ''Je n’ai pas envie de prouver que je suis meilleur que Ntamack ou Carbonel'', lance Jalibert

Oui, c’est un modèle. Comme d’autres, je me suis toujours inspiré de ce qui se fait ailleurs. Mais j’apprécie vraiment Farrell. D’abord pour ses qualités de joueur de rugby. Sur le plan technique, il est au dessus de la moyenne par ses pas ses, son jeu pied tactique. C’est aussi un très bon défenseur. Mais c’est surtout sa mentalité et l’emprise qu’il exerce sur son équipe qui m’impressionnent, que ce soit avec l’Angleterre ou les Saracens. Vraiment, c’est ce qui m’impressionne le plus chez lui : son leadership. C’est justement là-dessus que je dois progresser. J’ai donc eu la chance de l’affronter mais je vous rassure, une fois que le match commence, j’oublie tout. Je joue face à lui comme devant n’importe quel ouvreur.