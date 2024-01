VIDÉO. Pour la rentrée des classes, un jeune All Black bouscule Beauden Barrett au Bronco Test 😲😲

Détenteur du record de la Nouvelle-Zelande du rugby au célèbre test Bronco, Beauden Barrett s’est vu égaler par un p’tit jeune aux dents longues, ce mardi.

Quel souvenir gardez-vous de la période Covid ? Les masques partout, la nature qui reprenait ses droits, la crise financière qui en a découlé, ou les 50 jours de beau temps consécutifs dans l’Hexagone ? De notre côté, si rien ne nous a échappé, nous revient immédiatement là performance hallucinante de Beauden Barrett au Bronco la semaine suivant le déconfinement. Certainement que le rugby nous matrixe…

Toujours est-il que près de 4 ans plus tard (oui, déjà !), ce test d’aérobie qui consiste à réaliser un circuit de 5 tours avec des navettes jusqu'à plusieurs paliers positionnés à 20, 40 et 60 mètres est toujours un passage obligatoire en début de saison pour les prépa physiques les plus tortionnaires. S’il est souvent pratiqué en Europe, il est un incontournable dans l’hémisphère sud et notamment en Nouvelle-Zélande.

Cam Roigard en pole

Pour la rentrée des classes 2024, histoires d’organiser une première rencontre avec le nouveau sélectionneur Scott Robertson, une bonne poignée de All Blacks sont donc réunis à Auckland en ce début de semaine.

Si Mo’unga, Ardie Savea, Brodie Retallick Aaron Smith ou Beauden Barrett ne sont pas là mais au Japon, une grosse partie de l’effectif présent en finale du dernier Mondial était présente. Quelqu’un a-t-il battu le record de Baz et ses 4min12, justement ?

Pour démarrer ce nouveau cycle tambour battant, les joueurs se sont donnés. Des temps très intéressants ont été atteints comme celui de Dalton Papalii (1m90 pour 112kg) et ses 4,45, son record. Et contrairement à l’accoutumée, les flèches Jordan, McKenzie ou Ioane n’ont pas terminé en tête.

Là, Cam Roigard, révélation à la mêlée des Blacks lors du Mondial en France à tout fait péter ! Sous le soleil et les températures estivales au pays des Kiwis, le numéro 9 des Hurricanes a claqué les 700 mètres de course par palier en 4 minutes et 12 secondes. Comme Barrett en 2020…

