VIDEO. Owen Farrell enfile sa cape d'invisibilité pour un nouveau découpage à l'épaule impuni

RUGBY. Mais que deviennent les Saracens en deuxième division anglaise ?Après une défaite initiale face aux Cornish Pirates, les Saracens ont remis les pendules à l'heure avec quatre succès de rang en deuxième division anglaise. Ils ont notamment passé 50 points à Bedford ainsi qu'à Doncaster il y a une semaine. Un adversaire qui était pour le moment invaincus. On peut imaginer que les Sarries d'Owen Farrell ne vont pas rester longtemps au troisième rang. Mais qu'ils vont venir disputer la première place du classement aux Ealing Trailfinders, leader avec six succès en autant de match. Malgré plusieurs internationaux, les Saracens battus par les Cornish Pirates en 2e divisionSurtout s'ils continuent d'aligner la grosse artillerie comme c'était le cas dimanche dernier avec les frères Vunipola, Itoje, Daly, Maitland ou encore Farrell. Lequel a échappé une fois encore à la patrouille pour un geste dangereux, à savoir un plaquage à l'épaule dont il a le secret sur l'ouvreur adverse. Il n'a cependant reçu aucun carton et n'a pas été cité. À croire que les règles en deuxième division sont différentes.

Say what you see, must be different tackle laws in the Championship, no card and no citing..... pic.twitter.com/gsAA4qoxg7