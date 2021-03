Malgré plusieurs internationaux, les Saracens battus par les Cornish Pirates en 2e division

Relégués en deuxième division, les Saracens n'ont pas été en mesure de remporter le premier match de la saison face aux Cornish Pirates.

On peut être trois fois vainqueurs de la Coupe d'Europe, aligner plusieurs internationaux et malgré tout s'incliner face à une formation supposée moins forte en deuxième division. C'est l'amère expérience qu'ont connue les Saracens ce samedi face aux Cornish Pirates. Alors oui, les Vunipola et autre Farrell n'étaient pas sur la feuille de match. Mais les Sarries n'avaient pas aligné une équipe de bras cassés pour ce déplacement périlleux. Les internationaux écossais Duncan Taylor, Sean Maitland et Tim Swinson étaient présents tout comme le Puma Juan Pablo Socino, l'international gallois Aled Davies, l'international américain Kapeli Pifeleti et le Springbok Vincent Koch. Autant dire que ça fait tâche compte tenu du CV des Saracens. D'autant plus qu'ils menaient à la pause après les essais de Maitland et Lewington. Mais une réalisation du demi de mêlée remplacement Rhodri Davies en fin de partie a privé non seulement les visiteurs de la victoire mais aussi du bonus défensif.

Un premier revers qui ne fait pas du tout les affaires des coéquipiers d'Owen Farrell. En effet, la saison a été réduite en raison de la situation sanitaire. On ne jouera que onze matchs et seulement deux équipes joueront les barrages avec un seul ticket pour la Premiership. Les Saracens, déjà battus à deux reprises en match de pré-saison par les Ealing Trailfinders pourraient donc manquer le coche. On imagine mal comment ils pourraient conserver toutes leurs stars s'ils n'accèdent pas à la première division. Certaines comme Maro Itoje pourraient d'ailleurs aller jouer au Japon cette saison. Ils ne peuvent désormais plus se permettre de perdre un nouveau match.