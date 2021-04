RUGBY. Mais que deviennent les Saracens en deuxième division anglaise ?

Relégués administrativement la saison dernière pour ne pas avoir respecté les règles du Salary Cap, que deviennent les triples vainqueurs de la Champions Cup?

En ce week-end de Coupe d’Europe où le beau rugby coule à flot, un des acteurs habituels de cette compétition manque à l’appel : les Saracens. Le rouleau compresseur anglais n’est plus en première division, suite à ses dépassements de Salary Cap entre 2016 et 2019. Impossible donc de postuler aux compétitions européennes. En revanche, les Sarries jouent ce dimanche un match bien particulier. A 13h (heure française), les triples champions d’Europe affrontent les Bedford Blues. La particularité ? Suite au retour des internationaux, ils joueront pour la première fois de la saison avec leur “équipe type”, ou presque. Pour donner un exemple, le XV titulaire aligné correspond aux deux tiers à celui qui affrontait le Racing 92 lors de la demi-finale de Champions Cup en septembre dernier. Il compte également 393 sélections internationales, soit autant que le XV de France titulaire.

🐺 𝗧𝗘𝗔𝗠'𝗦 𝗨𝗣 🚨



🍿 Vunipola², Itoje, Daly all return

⚡️ Maitland back on left wing

🤝 First Champ starts for Kpoku & Christie



We're energised, excited & hungry to get going 👊#StrongerTogether ⚫️🔴 — Saracens Rugby Club (@Saracens) April 9, 2021

Dans ce XV XXL pour un match de RFU Championship, un nom manque cependant à l’appel. En effet, Owen Farrell est au repos suite à son choc à la tête subit avec Ian Henderson lors de son dernier match du Tournoi des Six Nations. Nommé capitaine suite au départ à la retraite de l’emblématique Brad Barritt, il devrait être une pièce maîtresse de cette reconquête. Le directeur du rugby Mark McCall s’exprime d’ailleurs au sujet de cette nomination: “Owen se soucie profondément du club et de ses coéquipiers. Il a une capacité unique à inspirer ceux qui l'entourent, à la fois par ce qu'il fait et ce qu'il dit.” A la vue de l’effectif proposé par Joe Shaw, entraîneur actuel des Sarries, une question se pose. Est-il vraiment nécessaire pour les triple champions d’Europe d’aligner une telle équipe en deuxième division anglaise?

Et bien il semble que oui. Le nouveau format de la deuxième division anglaise rentre notamment dans le calcul. Remanié avec la situation sanitaire, la compétition se déroule sur dix journées où onze équipes s’affrontent en simple match aller. Les deux équipes qui finiront en haut du classement de RFU Championship s’affronteront alors dans une finale d’accession pour savoir qui ira en Premiership. Et à l’heure actuelle, les Saracens ne sont pas les mieux placés dans la course à la montée. Avec deux matchs de retard, ils se retrouvent à 11 points des Doncaster Knights, second du championnat, et pointent à la quatrième place. Même si les Sarries gagnent leurs rencontres en retard avec bonus offensif, ils ne seraient pas en mesure de rattraper les deux cadors de la compétition. Une situation due en partie à la défaite d’entrée face aux Cornish Pirates en première journée de championnat.

FULL TIME



Cornish Pirates 25

Saracens 17



Incredible.#COYP — Cornish Pirates (@CornishPirates1) March 6, 2021





En début d’année, un championnat amical de pré-saison voyait s’opposer les trois favoris à la montée et tout ne s’était pas passé comme prévu pour les coéquipiers d’Owen Farrell. Un seul match remporté sur les trois disputés. Une rencontre avait été annulée pour des cas de Covid chez les Saracens. Un résultat qui n’a donc rien de rassurant quant à la capacité de “l’équipe réserve” à assurer la promotion. D’autant plus que le voisin londonien des Ealing Trailfinders, actuel premier, est en pleine forme en Championship ! En 5 matchs ils ont engrangé 25 unités au classement, le maximum possible, et culminent à une différence de points impressionnante de +217. Les Saracens ont donc besoin de marquer un maximum durant les prochaines rencontres afin de remonter la pente. Le derby entre le leader et les Saracens, dont les deux stades sont séparés de seulement 11 km, devrait se dérouler le 25 avril. Il pourrait donner un début de réponse sur qui accédera ou non à la Premiership, en espérant bien évidemment que le Covid ne gâche pas le suspens.