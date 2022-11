VIDÉO. Non mais vous avez vu cette masterclass du magicien McKenzie avec les Barbarians ?

Ce week-end, les Barbarians l'ont emporté 31-30 face à l'équipe de Bath. Une victoire rendue possible grâce à la performance d'un homme : Damian McKenzie.

Il y a des joueurs capables de faire basculer un match à eux tout seul. Et le All Black Damian McKenzie (40 sélections) en fait indéniablement partie. Ce week-end, "D-Mac" était titulaire à l'ouverture avec les Barbarians, face à Bath. Une rencontre sans enjeu, qui a néanmoins permis au natif d'Invercargill de montrer une fois de plus toute l'étendue de son talent. Très actif dans le premier acte (perçant à de nombreuses reprises le rideau adverse), il fut surtout primordial en deuxième période : en effet, ce fut d'abord lui qui adressa une passe au pied millimétrée pour son arrière Brown. 15 minutes plus tard, le Néo-zélandais fut de nouveau décisif, en effectuant une passe sautée de presque 30 mètres (non-vrillée qui plus est) qui atterrit de nouveau dans les bras de son arrière. Deux interventions géniales, qui furent accompagnées d'un 100% face aux perches (4/4), mais surtout d'une inspiration fabuleuse en fin de rencontre...

ALL BLACKS. Boudé par Foster puis exilé au Japon, que deviens-tu Damian McKenzie ?Menés de deux points dans les arrêts de jeu (30-28), les Barbarians tentent de faire plier une cinquième fois les Anglais au large. Malheureusement, la défense de Bath est bien en place, et ne se met pas à la faute. C'est alors que l'ouvreur McKenzie appelle le ballon dans l'axe du ruck. À près de 40 mètres, et sous la pression de 3 adversaires, D-Mac tente un drop et le réussit, offrant par la même occasion la victoire à son équipe. Une véritable masterclass, pour celui qui a décidé de revenir au pays cette saison, afin de pouvoir postuler pour la prochaine Coupe du Monde.

