ALL BLACKS. Boudé par Foster puis exilé au Japon, que deviens-tu Damian McKenzie ?

Revenu au pays pour espérer accrocher le Mondial 2023, Damian McKenzie cartonne en NPC. Les Blacks n'auraient-ils pas besoin d'un tel talent en ce moment ?

C'est l'un des visages les plus reconnaissables du monde du rugby. Avec sa mine pouponne, son sourire de diablotin vissé au coin de la bouche et sa crinière blonde le plus souvent garnie d'un mulet, Damian McKenzie ne passe jamais inaperçu. D'autant qu'au-delà de sa gueule d'ange, le Néo-Zélandais de 27 ans (et oui, déjà...) a évidemment le talent que tout le monde lui connaît. Et malgré les blessures, les coups durs, les changements de coupe et de club, celui-ci n'a pas pris une ride. Au contraire, sa fougue si caractéristique ainsi que sa justesse technique font encore des merveilles en ce moment en Bunning NPC. Quoi, vous l'aviez quitté au Japon ? Oui mais vous le savez, le 3/4 polyvalent aux 40 sélections chez les Blacks est un électron libre, sur le terrain comme en dehors. Pas dans les petits papiers du "nouveau" staff des NZ, McKenzie avait en effet rejoint les Suntory Sungoliath de Tokyo fin 2021, le temps d'emmagasiner des gros sous, de prendre une grande bouffée d'air frais et de planter 218 pions en 13 titularisations.

Homme de la saison en Asie, on apprenait dans la foulée que le "smiling assassin" revenait au pays en signant avec la NZRU pour tenter d'accrocher le wagon du Mondial 2023. Évidemment non retenu pour le Rugby Championship du fait de sa non-participation au Super Rugby cette saison, celui qu'on connaît plus au poste d'arrière bat donc le pavé en NPC, où il s'amuse et fait gagner Waikato chaque semaine. Après avoir disputé une rencontre amicale avec le club amateur de ses débuts, Woodlands (situé à l'extrême sud du pays), l'enfant d'Invercargill vient donc d'inscrire 51 points en 4 rencontres, multiplie les gestes de classe et les actions décisives à chaque rencontre.

Comme Beauden Barrett l'an dernier ?

Une situation dont se délecte évidemment la franchise basée à Hamilton, mais qui n'est pas amenée à durer. Car qu'on se le dise, si DMac s'éclate en jouant avec ses copains, son intérêt premier est de regagner la sélection. L'an passé, le séjour au Japon de Beauden Barrett lui avait redonné des ailes au moment de revenir en Nouvelle-Zélande, sa forme étincelante lui offrant à nouveau le numéro 10 des hommes en noir. En sera-t-il de même pour le joueur des Chiefs ? Au vu de la piètre forme des All Blacks depuis quelques mois, l'on se dit que Ian Foster aurait tout à gagner à rappeler un talent supérieur de sa trempe. Grâce à sa polyvalence notamment. Sa fiabilité face au but, aussi. Et si le poste d'ouvreur semble lui barré par la présence de Beaudy et de Mo'unga, à l'arrière en revanche, pourquoi ne pas rebattre les cartes en cas de nouvelle désillusion face aux Pumas ce week-end ?

Au pays des Maoris, de nombreux observateurs militent pour un replacement de Jordie Barrett en 12, ceux-ci déplorant l'absence d'un vrai catalyseur d'attaque comme de défense au centre, comme l'étaient par exemple Ma'a Nonu ou Ryan Crotty. Dans ce rôle de 5/8ème, déjà essayé par les Hurricanes, il est vrai que le cadet des Barrett aurait quelques aptitudes et, puisque le fantastique Will Jordan ne semble être qu'un ailier dans la tête du staff des AB's, qu'aurait-il à perdre à tenter l'option McKenzie ? Lui, au moins, serait le candidat idéal pour apporter un peu de magie noire à cette attaque des Blacks, qu'on a rarement sentie aussi banale. D'autant que malgré son petit 1m75 - déficit majeur face à Jordie Barrett et ses 1m96 - tout le monde s'accorde pour dire que le blondinet semble atteindre une forme de maturité dans son jeu...

VIDÉO. Qui a dit qu'il fallait faire des squats pour buter des 55 mètres ? Sûrement pas Damian McKenzie !