VIDEO. Les Sharks ont déjà battu Toulouse, ont-ils l'avantage psychologique pour autant ?

Eh oui, le Stade Toulousain a déjà croisé le fer avec l'équipe des Sharks, et c'était sous l'ère Mola ! En 2016, lors d'un match amical, les Toulousains s'étaient inclinés avec les honneurs !

Un match (amical)

Si ce match avait été annoncé comme amical, il n'avait pourtant rien de tout ça, car le Stade Toulousain était en pleine saison ! C'était en février 2016, et à l'occasion de l'Hémisphère Cup, une compétition opposant le champion d'Europe en titre face au vainqueur du Super 15, les Sharks étaient venus défier Toulon. Après une victoire face aux coéquipiers de Wilkinson, les Sharks voulaient peaufiner leur préparation au Super Rugby, tandis que le Stade Toulousain se trouvait dans une période creuse, celle du Tournoi des 6 Nations. De ce fait, les deux équipes s'étaient mises d'accord pour s'affronter, devant un Stade Ernest-Wallon avec 10 000 spectateurs tout de même ! À cette époque, le manager de Toulouse qui était déjà Ugo Mola, avait déclaré :"Affronter une équipe comme les Sharks va nous donner la possibilité d’être confrontés à un autre style de jeu, à une autre approche et surtout de rendre aussi un petit peu plus sérieuse notre préparation. C’est une super opportunité sportive, à la fois en tant que joueur et en tant que staff." De plus, Edouard Coetzee, un des dirigeants des Sharks à ce moment-là, avait déclaré : "le Stade Toulousain est un club qui est en avance sur son temps. C’est intéressant pour nous de venir en Europe à quelques semaines de la reprise du Super Rugby."

Une équipe bien différente !

En pleine saison de Top 14 et de Coupe d'Europe, Ugo Mola ne voulait prendre aucun risque pour ses joueurs et pour la suite de son année. Pour cela, le technicien toulousain avait fait le choix d'aligner une équipe composée à 60% de jeunes espoirs, en ne mettant que quelques cadres. Parmi ces derniers, nous pouvons retrouver des noms comme Grégory Lamboley, Millo-Chlusky ou encore Luke McAlister ! Ensuite, Mola avait fait appel à sa jeune garde avec la titularisation de François Cros dans le grand bain, celle d'Arthur Bonneval en premier centre, ou encore Thomas Ramos sur le banc des remplaçants ! Des joueurs comme Steenkamp, Palisson ou Matanavou était aussi présent sur la pelouse ! Le jeune Julien Marchand était, lui aussi, rentré une dizaine de minutes, et Jarod Poï, cousin de Luke McAlister, avait fait un excellent match au centre ! Au final, ces derniers se s'étaient inclinés 17 à 31 sur leurs pelouses, mais en mettant la main sur le ballon et en montrant un état d'esprit très encourageant.

Les débuts de joueurs cadres !

Lors de ce match, François Cros, Thomas Ramos et Julien marchand avaient joué, montrant pour la première fois le bout de leurs nez. Mola avait réussi à mettre ces jeunes sur la feuille de match, car les nombreux internationaux français de l'époque étaient en préparation pour le Tournoi des 6 Nations ! Ce week-end, Cros, Ramos et Marchand devraient être titulaires, avec également Dupont et Ntamack à la baguette, qui n'étaient pas encore en équipe première en 2016 ! Cette expérience a forcément dû marquer la carrière de ces trois grands joueurs, qui auront alors à cœur de se venger de cet affront !