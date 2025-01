VIDÉO. Le Racing 92 ciblé ? Camille Chat joue la provoc’ pour son 1ᵉʳ match au LOU

Camille Chat a joué son premier match avec le LOU Rugby et a marqué un essai pour l’occasion, célébré de manière inattendue.

Elle devait être le récit d’une carrière. Ces dernières semaines, l’histoire entre le Racing 92 et Camille Chat s’est conclue d’une bien triste manière. Retombé du côté du LOU Rugby, le talonneur a joué son premier match ce samedi 18 janvier face aux Cheetahs en Challenge Cup.

À la 78ᵉ minute de jeu, il a marqué son premier essai sous ses nouvelles couleurs. Cependant, cette réalisation ressort surtout par sa célébration. En effet, après avoir aplati le ballon dans l’en-but, le Lyonnais a mimé l’action de boire en utilisant le ballon en guise de bouteille.

Camille Chat a célébré son essai de façon… originale lors de la victoire de Lyon face aux Cheetahs

Jugée provocante par certains observateurs sur les réseaux sociaux, cette action fait vraisemblablement référence au départ de Camille Chat de son ex-club de cœur. En effet, le joueur a été écarté du Racing 92 pour être arrivé ivre à un entraînement de l’équipe professionnelle.

Cependant, cette mésaventure ne serait pas le seul acte que l’écurie francilienne reprochait à son ancien joueur. En effet, le Racing 92 reprochait également une altercation entre le joueur et son ancien coéquipier Vinaya Habosi au printemps 2023, selon des informations relayées par L’Équipe. Le Fidjien avait subi une fracture du plancher orbital et n’avait plus rejoué de la saison.

Avant ces problèmes, le Racing 92 et Camille Chat semblaient pourtant écrire une belle histoire entre eux. Arrivé au club il y a 11 ans, le talonneur a explosé sous le maillot ciel et blanc au point d’être propulsé à Marcoussis. Entre 2016 et 2021, Camille Chat a obtenu pas moins de 33 sélections avec le XV de France.

Ensuite, le joueur avait connu des blessures à répétition et peinait à retrouver son niveau. Il s’est ainsi fait dépasser par le duo toulousain Marchand-Mauvaka et d’autres talonneurs dans la hiérarchie. Malgré sa méforme, le Racing 92 avait décidé de le prolonger jusqu’en 2027.

Après une (très) courte période de chômage, le joueur a trouvé un nouveau point de chute au LOU Rugby. Il a signé avec le club jusqu’à la fin de saison. À son arrivée, Camille Chat a expliqué qu’il venait dans le Rhône avec un “esprit revanchard”. Désormais, reste à voir vers qui sa revanche se dirige.

