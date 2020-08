VIDÉO - Le nouveau maillot du RCT va régaler les supporters !

Et si c'était le maillot le plus réussi de la saison 2020/2021 ? Découvrez la nouvelle tunique du RCT.

Un héritage. Un club. Un maillot. Le Rugby Club Toulonnais vient de frapper fort en présentant ses trois nouvelles tuniques pour la saison 2020/2021. Du rouge, du noir, un scapulaire vintage... Le RCT régale avec cette version du maillot présentée sans sponsor, au niveau du ventre. Dans la vidéo publiée sur son site, on voit André Herrero remettre ce maillot à Charles Ollivon, le n°8 du club.

Maillot jaune, maillot vert, l'ASM se la joue Tour de France pour ses nouvelles tuniques [PHOTOS]Puis vient le moment où Ollivon pénètre sur la pelouse du Stade Mayol. On découvre alors que le visage de Félix Mayol au dos de la tunique. Louis Carbonel et Jean-Baptiste Gros débarquent pour présenter les deux autres versions du maillot. Sobres, classiques et efficaces, avec du noir et du blanc.

Qu'en pensez-vous ?