VIDÉO. Le jour où Wesley Fofana a totalement humilié la défense de Toulouse en à peine 30 secondes

En ce 20 janvier 2023, Wesley Fofana fête aujourd'hui ses 35 ans. L'occasion pour nous de revivre le jour où celui-ci a totalement humilié la défense toulousaine.

RUGBY. Top 14. Ce match contre Toulouse, le plus grand regret de Wesley FofanaForcément, lorsque l'on parle de Wesley Fofana, il nous vient en tête son essai tout simplement dingue face à l'Angleterre lors du Tournoi des 6 Nations 2013. Une course folle, qui avait choqué le monde ovale ce jour-là. Mais voilà, l'ancien international aux 48 sélections avec le 15 de France a inscrit de nombreux autres essais, dont un particulièrement mémorable, seulement quelques semaines après celui face aux Anglais. Et comme le néo-retraité fête aujourd'hui ses 35 ans, on a donc décidé de vous faire revivre cette réalisation venue d'ailleurs. Remettons un peu de contexte. Nous sommes à la saison 2012-2013, plus précisément à la 25ème journée de Top 14. Clermont, déjà qualifié en phases finales, affronte un autre cador du championnat : le Stade Toulousain. Un match de gala, qui va commencer sur les chapeaux de roues puisqu'après seulement 30 secondes de jeu, le centre Fofana hérite du ballon sur la ligne médiane. Celui-ci, placé en premier attaquant, prend l'intervalle et raffute le pilier Kakovin. Après une percée d'une vingtaine de mètres, Fofana enrhume Poitrenaud grâce à un superbe crochet, avant de réussir un deuxième raffut, sur David cette fois-ci. Un essai de dingue, qui lança parfaitement l'ASM dans ce match. Finalement, les Auvergnats l'emporteront assez facilement, sur le score de 39 à 17.

VIDEO. En 2013. Wesley Fofana humiliait la défense anglaise pour un essai de légendeUne saison 2012-2013 particulièrement prolifique pour le joueur de l'ASM, qui avait inscrit 10 essais en Top 14, et 5 en H-Cup. Une période durant laquelle Fofana était à son meilleur niveau, que ce soit en club ou en sélection. Malheureusement, son corps ne le laissa jamais tranquille, obligeant le natif de Paris à manquer de nombreux rendez-vous importants. Toujours est-il que Wesley Fofana restera comme l'un des meilleurs joueurs français des années 2010, qui aura eu l'occasion de soulever deux fois le Brennus avec l'ASM (2010 et 2017), ainsi qu'une fois le Challenge Européen (2019).