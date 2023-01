VIDÉO. Le jour où Philippe Sella et le 15 de France ont crucifié les Anglais à Twickenham

Véritable légende du rugby français, Philippe Sella peut se vanter d'avoir accompli de nombreuses actions légendaires. Et parmi elles, cette interception face aux Anglais lors du Tournoi 1987.

VIDEO. En 1995 entre la France et l'Ecosse, il valait mieux ne pas être du mauvais côté dans un ruckDepuis la nuit des temps, les affrontements entre Anglais et Français ont toujours été épiques. Et ce fut notamment le cas lors du Tournoi des 5 Nations de 1987. À seulement quelques mois de disputer la première Coupe du Monde de l'histoire, les deux formations s'affrontaient à Twickenham, le 21 février. Une rencontre âpre, qui vit finalement le 15 de France s'imposer dans le temple du rugby, grâce notamment à un éclair de génie de son centre Philippe Sella. En effet, et alors que les deux équipes se neutralisaient (12-12), l'homme aux 111 sélections intercepta une passe anglaise dans son camp. Grâce à ses qualités de vitesse, l'Agenais de l'époque traversa le terrain, avant de mystifier le dernier défenseur pour aller à dame. Un essai magique, qui offra la victoire au 15 de France (score final 15 à 19). Déjà vainqueur du Pays de Galles lors de la première journée, les Bleus ont ensuite vaincu l'Écosse et l'Irlande, afin de remporter le 4ème Grand Chelem de leur histoire.

1987 Philippe Sella's sensational try

England vs France

Twickenham, 21 February 1987 pic.twitter.com/6OEo4VMglR — APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) January 22, 2023

