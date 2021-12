VIDÉO. Sadourny, Sella, Ntamack : les grands moments du ''French Flair''

En ce jour de Noël, nous vous proposons de revivre les plus beaux essais de l'histoire du XV de France. Des relances pleine d'audaces qui leur ont valu le nom de ''French Flair''.

Le French Flair, cette expression utilisée à tort et à travers pour évoquer le ''jeu à la française'' fait parfois rêver les plus nostalgiques ou au contraire peut agacer. Si certains le croyaient mort, force est de constater que les Bleus ont retrouvé ce jeu fait de mouvement et de prises d'initiatives, notamment lors de la dernière victoire aux Blacks (40-25).

Dans cette compilation, on retrouve notamment l'essai ''du bout du monde'' conclut par Jean-Luc Sadourny en 1994, celui de Jauzion contre la Nouvelle-Zélande en 2007 ou de Fofana face au XV de la Rose en 2013.

