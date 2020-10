La presse étrangère salue le french-flair tricolore face à une défense galloise aux abois

Les joueurs tricolores ont parfaitement su exploiter les erreurs défensives du Pays de Galles pour inscrire cinq beaux essais.

Ce samedi, le XV de France a infligé sa quatrième défaite de rang au Pays de Galles de Wayne Pivac en 2020. Pourtant, l'entame de ce match, comme celle du Tournoi avec la victoire 42 à 0 sur l'Italie, avait laissé présagé du score différent. Les Bleus n'étaient pas rentrés dans la partie et subissaient les impacts. De nombreuses choses avaient été dites et écrites sur la défense des Bleus en raison de la présence de l'ancien gourou défensif du Pays de Galles. Mais "la dure vérité est que les hommes de Wayne Pivac ont été incapables de faire face à la menace offensive posée par Les Bleus, analyse Wales Online. Leur tactique était clairement de monter rapidement et de faire pression sur les Français, mais si ça tourne mal, c'est un stratagème risqué ... et ça a mal tourné à plusieurs reprises." Ntamack, qui les avait déjà punis en février, a ainsi remis le couvert. "La rush est défense est une bonne tactique. Elle a si bien servi le Pays de Galles sous l'ère Edwards. Mais elle doit être réalisée de manière organisée et précise avec une ligne qui monte comme un seul homme." Mais quand des joueurs sortent en pointe, ça créé des espaces et des problèmes.



Surtout face à des Tricolores si inspirés en attaque sous l'impulsion d'un axe 9-10-12-13 complémentaires. La charnière tricolore a clairement éclipsé celle du Pays de Galles. "Biggar n'était clairement pas à 100%, mais il a persévéré. L'ouvreur du Pays de Galles est un compétiteur, mais il n'a pas été aidé par la performance en deçà de ses avants", estime The Guardian. Ntamack a lui été précieux face aux perches avec un 100 % quand son vis-à-vis gallois a manqué trois coups de pied. Quant à Dupont, il a été dans tous les bons coups. Privé d'un premier essai sur la percée de son coéquipier à Toulouse, il a bénéficié ensuite de l'excellent travail de Vakatawa et l'altruisme de Thomas pour marquer. La défense galloise a de nouveau été prise à défaut avant la pause lorsque "Tipuric est inutilement sorti en pointe", laissant le centre du Racing s'engouffrer dans l'intervalle ainsi créé. Une fois plus, Dupont était au soutien pour le doublé. "Selon moi, c'est un joueur de classe mondiale et il n'a prouvé ce soir," confie le sélectionneur gallois. Il sera aussi à l'origine de l'essai d'Ollivon à la faveur d'une accélération dévastatrice dans le dernier quart d'heure.



Les Bleus ont joué juste contrairement à leurs adversaires. "Les choix gallois n'ont pas été bons. Par une nuit venteuse, ils auraient du beaucoup plus jouer au pied. Et quand il était temps de jouer à la main, c'est à ce moment-là qu'ils ont tapé dans l'ovale." Pivac reconnait qu'ils ont donné trop de bons ballons à exploiter aux Bleus et qu'ils n'ont pas été assez efficaces sous les coups de pied. Mais aussi en attaque. Après ce bel essai avant la minute, "les 79 minutes restantes n'ont rien vu d'autre de cette qualité" pour le Pays de Galles. "Les visiteurs ont manqué d'options et d'idées à mesure que les phases s'enchaînaient, atteignant très rarement les 22 mètres français." Ils devront faire preuve de plus de précision, être meilleur dans les airs et surtout en défense face à l'Ecosse la semaine prochaine. Du côté des Bleus, il y aura aussi du travail notamment sur la discipline.