VIDEO. En 1995 entre la France et l'Ecosse, il valait mieux ne pas être du mauvais côté dans un ruck

Lors de ce match comptant pour la Coupe du monde 1995 entre le 15 de France et l'Écosse, un joueur du XV du Chardon avait été particulièrement châtié.

VIDÉO. Stamping, plongeons... Ce ruck de 1988 n'avait aucun sensPour certains, le rugby, c'était mieux avant. Okay Boomer ! À vrai dire, c'était une autre époque et finalement presque un autre sport. Le rugby a évolué vers une discipline où la santé des joueurs est une priorité sans pour autant que le spectacle en pâtisse. Mais il fut un temps où le règlement était un peu plus permissif pour ne pas dire autre chose. Aussi, les joueurs ne permettaient des gestes qui, de nos jours, seraient passibles d'une pénalité au minimum. Certains avaient dans les mêlées sans que les officiels puissent le voir. D'autres se déroulaient en pleine lumière dans les rucks où certains confondaient "rucking" et "stamping". Un geste nostalgique pour certains qui aimaient bien châtier ceux qui trainaient un peu trop du mauvais côté. D'autres, en revanche, ne regrettent pas cette époque où tu te retrouvais avec de grandes marques de crampons dans le dos ou les cuisses, à l'image de ce pilier écossais lors du match contre l'équipe de France en 1995 au moment de la Coupe du monde.