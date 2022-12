VIDÉO. Stamping, plongeons... Ce ruck de 1988 n'avait aucun sens

Retour dans le passé avec ce ruck de 1988, lors de la rencontre entre la France et l'Irlande. Stamping, joueurs qui plongent... Tout y est sur cette action !

VIDÉO. La joie des Italiens, les larmes de Dupont... Revivez les plus belles émotions de 2022L'on entend souvent que le rugby des années 80 était mieux que celui d'aujourd'hui. Jugé plus authentique, l'ancien rugby possède néanmoins certaines phases de jeu qui, fort heureusement, ne sont plus acceptées de nos jours. Que ce soit concernant des plaquages hauts, ou encore lors de certains rucks. Preuve en est avec cet extrait vidéo, d'une rencontre de 1988 entre la France et l'Irlande. Car sur cette action, tout y est ! Plaquage haut, plongeons dans la mêlée spontanée, stamping... Des attitudes qui seraient très durement sanctionnées d'un carton jaune, voire d'un carton rouge dans le rugby moderne. On vous laisse donc cet extrait juste ici.

1988 Rucking yes Stamping no...

Parc des Princes, Paris pic.twitter.com/zYlIzw7CFh — APSM Rugby Channel 🏉 (@ApsmRugby) December 23, 2022

