VIDÉO. Un enchaînement d'horreurs ! A-t-on trouvé le pire ruck de l'histoire ?

Si les rucks sont de plus en plus surveillés par les arbitres, il n'empêche qu'il fut un temps, ces zones d'affrontements étaient le théâtre d'une succession de gestes dangereux.

RUGBY. Steve Hansen estime que la règle du ruck est archaïqueOn le sait, le rugby moderne se veut de plus en plus protecteur à l'égard des joueurs. Les règles, mais aussi les sanctions concernant les gestes dangereux, sont bien plus sévères qu'autrefois, afin de bannir définitivement certaines actions. Mais voilà, malgré cela, le jeu déloyal reste toujours présent sur les différents terrains de rugby, que ce soit en Top 14 ou bien au niveau international. En témoigne la charge du Sud-Africain Du Toit sur Jonathan Danty, alors même que ce dernier était au sol. Une faute qui vaudra au troisième ligne un carton rouge, ainsi qu'une suspension de 3 semaines.

XV DE FRANCE. ''J’aurais aussi pu perdre un oeil'', Danty dans l’incompréhension totaleSi cette charge a pu choquer de nombreux spectateurs (et à raison), celle-ci n'est rien comparée à ce qui se faisait dans l'ancien rugby ! En effet, en fouillant dans les archives, on a certainement retrouvé le pire ruck de l'histoire. Plongeons, charge à l'épaule, stamping... Tout y est sur cette action ! Une phase de jeu, qui, de nos jours, aurait certainement valu plusieurs cartons rouges...