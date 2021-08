RUGBY. Steve Hansen estime que la règle du ruck est archaïque

L'ancien sélectionneur des All Blacks Steve Hansen aimerait que World Rugby clarifie la règle du ruck. Elle doit prendre en compte le breakdown.

Rugby. Vers la fin des remplacements tactiques pour la sécurité des joueurs ?Cet été plusieurs grandes figures du rugby mondial comme l'Écossais Ian McGeechan, l'Irlandais Willie John McBride, le Gallois Gareth Edwards ont envoyé une lettre ouverte à World Rugby afin de lui demander de mettre fin aux changements tactiques. Ils estiment qu'il en va de la santé des joueurs. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition. "Je ne suis pas d'accord avec Ian dans ce cas, je ne pense pas que changer les remplacements va aider d'un iota, je pense que cela ne fait qu'aggraver le problème parce que vous auriez beaucoup de joueurs fatigués là-bas", estime l'ancien sélectionneur des All Blacks Steve Hansen via Planet Rugby. Selon lui, le problème n'est pas là, mais dans le fait que la règle n'est pas clair. En particulier en ce qui concerne le ruck.

Si vous regardez le règlement, il parle d'un ruck et il ne parle jamais de "breakdown" (la phase post-plaquage). Le "breakdown" est un mot utilisé plus souvent que n'importe quel autre mot dans le jeu - il n'y a même pas de règle pour le "breakdown" mais nous avons une vieille loi archaïque qui dit que deux personnes qui se lient autour du ballon forment un ruck. Eh bien, cela n'arrive jamais dans le jeu.

En avril 2020, la fédération internationale avait pourtant mis la phase post-plaquage au centre de ses discussions. Elle "est l'un des aspects les plus dynamiques du jeu et il est de plus en plus difficile de l'arbitrer. Mais, tout aussi important, cette phase de jeu est responsable de 9% des blessures de match", commentait ainsi Bill Beaumont, président de World Rugby. Des solutions avaient été envisagées par un groupe de travail, mais il avait été conclu que renforcer la règle existante plutôt que la modifier était la meilleure option. Ainsi :