Rugby. Vers la fin des remplacements tactiques pour la sécurité des joueurs ?

C'est une demande de plusieurs anciens joueurs professionnels : arrêter les changements tactiques durant un match.

Ce serait une nouvelle révolution dans le rugby moderne. Après la règle 50/22 qui est appliquée dans tous les championnats dès le mois d'août, d'anciens joueurs de rugby demandent un autre changement. Il concerne les remplacements durant un match. Actuellement, les entraîneurs peuvent procéder à huit changements par rencontre et la raison peut être tactique ou médicale.

Mais plusieurs joueurs se positionnent désormais sur une suppression des changements tactiques. Ils voudraient que les remplacements ne soient autorisées que pour des raisons médicales et à hauteur de 4 par rencontre. C'est donc dans une lettre ouverte à World Rugby que l'Écossais Ian McGeechan, l'Irlandais Willie John McBride, les Gallois Gareth Edwards, Barry John et John Taylor souhaitent ce chamboulement.

Mais pourquoi ? Selon eux, "ce serait une négligence terrible que de maintenir le statu quo" : "le rugby à XV a été conçu comme un jeu à 30 joueurs, 15 par équipes. Avec les huit remplacements par équipe actuellement en vigueur, dont beaucoup sont des ''joueurs de percussion'' ou des ''finisseurs'', ce nombre peut être porté à 46, affirment-ils. Cela transforme tout le jeu, entraîne davantage de collisions et en fin de match, beaucoup de ''géants'' tout frais percutent des joueurs fatigués, ce qui met ceux-ci en danger." Ce sont donc des arguments de sécurité des joueurs qui sont mis en avant et Sam Warburton, qui a pris sa retraite à seulement 29 ans, va même plus loin : "prochainement, un joueur professionnel pourrait mourir pendant un match, devant les caméras de télévision". Pourtant, à y réfléchir, laisser un joueur fatigué sur le terrain peut avoir autant d'effet néfaste sur une blessure qu'un choc entre un joueur frais et un joueur fatigué. On devrait donc avoir plus de 4 changements pour raisons médicales par match et le rugby n'as pas besoin de cette image.