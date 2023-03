VIDÉO. Le bleu de chauffe enlevé, Grégory Alldritt a tout pulvérisé sur son passage pour son retour en Top 14

Remplaçant du côté de La Rochelle, le retour du numéro 8 de l'équipe de France de rugby en Top 14 a été remarqué contre Bordeaux.

C’est une victoire nette et sans bavure. Ce samedi 25 mars, le Stade Rochelais est reparti de Bordeaux avec 5 points en plus au classement, victoire 6 à 36. Dominant son voisin d’une bonne trentaine de points, les comptes n’étaient pourtant pas aussi florissants à la mi-temps où un 6 à 9 apparaissait au tableau d’affichage. Alors, quel est le secret de la potion magique ayant amené les Rochelais à retourner ainsi les débats ? Dans cette équation, l’apport phénoménal du banc maritime a notamment été la solution. Plus particulièrement, Grégory Alldritt a été l’auteur d’une très belle entrée en matière.

Alldritt, le brise-glace des Maritimes

Dès sa venue sur le terrain, le colosse a tout de suite été confronté à un exercice qu’il affectionne : une mêlée à quelques mètres de l’en-but adverse. Avec sa qualité de percussion et son accélération impressionnante pour son gabarit (1m91 pour 113 kg), il aime se confronter à une défense acculée. Une proie d’autant plus facile à perforer quand la plupart des “gros” ont encore la tête dans le gazon.

Seulement 3 minutes après son arrivée, il brille d’ailleurs dans cet exercice. S’emparant du cuir, il accélère vers l’en-but. En face, sa rapidité ne surprend pas Yoram Moefana, qui a dû s’y frotter plus d’une fois durant les deux derniers mois. Néanmoins, le centre bordelais ne peut rien faire et ne parvient qu’à ralentir Alldritt. Pour l’arrêter, il ne faudra pas moins de 3 défenseurs et cette situation permet à Levani Botia de ramasser la gonfle pour plonger dans l’en-but sans difficulté.

RUGBY. 6 Nations. Cros, Ollivon, Alldritt : les Titans du 15 de France ont ravagé Londres !Dans la suite de la rencontre, les Rochelais dominent totalement les impacts. Si les débats étaient plus ou moins équilibrés en première période, la surpuissance des hommes en jaunes, avec l’international comme exemple, les amène à dépasser les 500 mètres parcourus ballon en main à la fin du match. De la même manière, c’est une course de Grégory Alldritt en sortie de mêlée qui amène le troisième essai du match, synonyme de bonus offensif. Il démarre au niveau de ses 22 mètres pour servir une passe après contact au jeune espoir Hugo Reus environ 15 mètres plus loin.

Après le match, le joueur s’est exprimé au micro du Canal Rugby Club. Dans ce rapide entretien, il affirme qu’il veut jouer sur les deux tableaux (Champions Cup et Top 14) en cette fin de saison. En parallèle, il évoque le coup de moins bien que l’on a pu observer en début de Tournoi avec les Bleus. Dans sa prise de parole, le joueur ne se cache pas et déclare : “C’est des situations que j’ai déjà vécues en club. Seulement, ici, c’est moins médiatisé qu’en équipe de France. À ce moment-là, je pense qu’il ne faut pas se chercher d’excuse. Il faut s’avouer que l’on est un peu moins bon et retourner au travail, pour se concentrer sur les basiques. C’est ce que j’ai essayé de faire.”

