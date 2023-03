Aussi fort que Greg Alldritt, ce numéro 8 néo-zélandais devra être surveillé par les Bleus durant le Mondial

Barré les années précédentes en sélection, Hoskins Sotutu semble évoluer à un autre niveau cette saison. Gagnera-t-il sa place pour le Mondial ?

Samedi dernier, Auckland Blues et Crusaders de Christchurch s’affrontaient en Super Rugby. En France, c’est comme si le Stade Toulousain et le Stade Rochelais étaient opposés, aujourd’hui. Alors forcément, tous les regards étaient posés sur cette rencontre en Nouvelle-Zélande. Notamment celui du manager des rouges et noirs, Scott Robertson, qui a dû regarder attentivement ce qui se passait aussi dans le camp adverse, lui qui sera le prochain sélectionneur des All Blacks. S’il devrait essentiellement s’armer de son épine dorsale des Crusaders lors de sa prise en main, piochera-t-il en masse dans l’effectif si talentueux des Blues ? Le numéro 8 Hoskins Sotutu mériterait en tous cas plus de reconnaissance…

Qui est Hoskins Sotutu, l'homme qui fait tourner les têtes de 3 Nations ?

Malgré un talent reconnu exceptionnel par tous, le 3ème ligne des Blues a jusqu'ici payé sa jeunesse et son manque de consistance, parfois, en sélection. De fait, c'est le flanker de formation Ardie Savea qui occupe l'arrière de la mêlée des All Blacks depuis 2020, et avec un certain brio, il faut le dire. Mais alors que les NZ peinent à trouver de la complémentarité en 3ème ligne et jouent aux chaises musicales entre Cane, Ioane, Papalii, Frizell voire Va'ai et Jacobson sur les flancs, ne devrait-elle pas tenter de décaler Savea à son poste de prédilection pour offrir une place à Sotutu en 8 ? S'il ne compte que 14 sélections dont une poignée comme titulaire, le natif d'Auckland fait en tous cas tout ce qui est en son pouvoir pour faire changer d'avis Ian Foster d'ici le Mondial, et donner des idées à Robertson pour la suite.

VIDEO. La vista de Barrett, les cannes de Clarke, les Blues atomisent les Highlanders et ça PIQUE !

Regardez plutôt : depuis le début du Super Rugby, soit en 4 matchs, le joueur de 24 ans est tout simplement numéro 1 dans presque toutes les statistiques qui concernent directement un numéro 8. Sotutu est le leader du nombre de courses effectuées (59), du nombre de mètres parcourus ballon en main (517), mais est aussi celui qui réalise le plus de offloads (10) dans ce championnat plus ouvert que jamais. En France, on parle souvent de Grégory Alldritt et de sa capacité à être au four et au moulin. On s'aperçoit que les Blacks aussi ont un char d'assaut dans leur arrière-boutique. Fantastique manieur de balle, Sotutu a également le mérite d'avancer en moyenne de près de 9 mètres sur chacune de ses prises de balle. Bref, un autre très gros talent, que les Bleus pourraient donc rencontrer, le 8 septembre prochain...