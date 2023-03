15 de France. ''Il est en train de revenir à son meilleur niveau'', Servat confiant sur le cas Alldritt

Plus timide qu'à l'ordinaire depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Greg Alldritt devra hausser son niveau de jeu face à l'Angleterre. Chose qui n'inquiète pas du tout William Servat...

6 Nations. 15 de France. Composition pour l'Angleterre : Fabien Galthié fera-t-il les mêmes choix que vous ?Moins en vue depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations 2023, Greg Alldritt semble quelque peu émoussé. Ce fut particulièrement le cas face à l'Irlande, où le Rochelais a d'ailleurs été remplacé après 50 minutes de jeu. Un constat peu étonnant quand on sait que le joueur de 25 ans a disputé 1366 minutes depuis le mois de septembre ! Un rythme infernal qui a donc logiquement eu un impact sur ses performances avec le 15 de France. Mais voilà, après un week-end de repos, Alldritt semble de retour aux affaires. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son entraîneur William Servat, dans des propos relayés par Actu Rugby. Selon l'ancien Toulousain, il ne faut surtout pas s'inquiéter pour Alldritt : ''On a donné 6 jours aux joueurs pour qu'ils puissent récupérer. Concernant Greg, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Il est en train de monter en puissance. Sur les entraînements, c'est un des joueurs les plus actifs et performants (...) C’est vrai qu’il sortait de matchs en club où il avait beaucoup joué. Il a su se remettre en question et se régénérer. Il fera une très belle partie samedi''.

15 de France. Les Bleus peuvent-ils vraiment se passer de Gregory Alldritt, même fatigué ?Certainement entouré de François Cros et de Charles Ollivon en troisième ligne, Greg Alldritt aura fort à faire samedi, face à un pack anglais robuste. Sa puissance, mais aussi sa science du jeu devront aider le 15 de France à remettre de l'avancée, voire à percer le rideau du XV de la Rose. En espérant donc que Servait ait raison sur le cas du Rochelais, qui, on le rappelle, n'a joué que 12 petites minutes face à l'Écosse (et ce à cause du carton rouge de Mohamed Haouas)...

