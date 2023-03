6 Nations. 15 de France. Composition pour l'Angleterre : Fabien Galthié fera-t-il les mêmes choix que vous ?

Avant l'annonce de la composition de l'équipe de France pour défier l'Angleterre, découvrez le résultat de vos votes concernant le XV de départ pour ce choc.

RUGBY. 6 Nations. Sam Warburton dévoile le point faible du 15 de France et comment le battreLe groupe tricolore a connu de nombreuses évolutions pendant ce 6 Nations à cause de blessures ou des suspensions. Ce mercredi, c'est Matthieu Jalibert qui a été contraint de quitter ses partenaires, avec treize autres joueurs remis à disposition de leur club, en raison d'une blessure à la cheville. À deux jours du choc face à l'Angleterre, le staff a donc été contraint de revoir sa copie pour le Crunch. Le Bordelais était remplaçant jusqu'à présent. La question est de savoir si Fabien Galthié le remplacera poste pour poste ou bien s'il changera sa stratégie sur le banc. C'est ce jeudi que la composition pour défier les Anglais sera dévoilée par le sélectionneur. Suite à la suspension d'Haouas, il avait une place à prendre en pilier droit. Atonio ayant été renvoyé en club, d'aucuns pressentent que c'est Falatea qui sera titulaire. Mais vous avez choisi Aldegheri pour former une première ligne entièrement toulousaine. Il n'y a finalement que dans la ligne d'attaque qu'on ne retrouve pas un joueur du Stade. Vous estimez que Danty doit débuter la rencontre aux côtés de Fickou. Le sélectionneur fera-t-il également ce choix ? La blessure de Jalibert et la polyvalence de certains joueurs pourraient pousser Galthié à faire des choix différents. 15 de France. Blessé à l'entraînement, Matthieu Jalibert sera-t-il présent pour le crunch ?





Votre 15 de France pour l'Angleterre 1 Baille 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Flament 5 Willemse 6 Cros 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Ntamack 11 Dumortier 12 Danty 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos