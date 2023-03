15 de France. Blessé à l'entraînement, Matthieu Jalibert sera-t-il présent pour le crunch ?

Aïe aïe aïe... L'équipe de France vient peut-être de perdre Matthieu Jalibert, suite à l'entraînement à haute intensité qu'organise le staff des Bleus le mercredi !

Selon le média L'Équipe, Matthieu Jalibert a été victime d'une blessure à la cheville gauche, suite à un plaquage, lors du traditionnel entraînement à haute intensité du 15 de France. Le joueur de Bordeaux n'a pas pu continuer sa séance d'entraînement, contraint d'être aidé par deux membres du staff pour sortir du terrain. Puis, plus inquiétant, par une voiturette de golf afin de regagner les vestiaires. De ce fait, les chances que ce dernier soit sur le banc des remplaçants ce samedi, comme il était prévu, sont désormais minces, et les heures et jours qui arrivent seront déterminants.

Le retour de Jaminet ?

Si l'état de la cheville de Matthieu Jalibert ne s'améliore pas dans les prochains jours, Fabien Galthié et son staff vont devoir trouver son remplaçant, et peut-être même réorganiser le banc des Bleus. Le premier nom qui nous vient à l'esprit lorsque l'on évoque l'effectif complet du 15 de France est celui de Melvyn Jaminet, qui performe en club depuis quelques semaines. Sa présence sur le banc de touche pourrait permettre à Galthié de décaler Thomas Ramos à l'ouverture, si jamais Romain Ntamack doit sortir du terrain pour n'importe quelle raison. De plus, Jaminet est un buteur plus que fiable, et si la rencontre venait à être serrée, son jeu au pied serait un atout de plus sur le banc de touche des Tricolores. À ne pas exclure aussi un changement poste pour poste, avec l'entrée sur la feuille de match d'Antoine Hastoy, très performant avec La Rochelle, et qui bute également. Le joueur de 25 ans n'a en revanche plus connu la sélection depuis juillet dernier, et la tournée estivale des Bleus au Japon.

