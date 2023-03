RUGBY. 6 Nations. 15 de France. Pourquoi les 3/4 tricolores ont-ils les clés du Crunch ?

Alors que nous ne sommes qu'à quelques jours seulement du célèbre crunch, les pronostics pour le match se divisent. Néanmoins, un des atouts principaux de la France pourrait faire pencher la balance.

Coté 3/4, avantage pour nos Bleus

Bien que le match devrait être une véritable guerre devant, les trois-quarts des deux équipes auront tout de même leur mot à dire. Avec deux packs conquérants, la France et l'Angleterre devraient avoir des ballons propres à exploiter sur les extérieurs, et à ce petit jeu-là, nos Bleus semblent avoir l'avantage. Avec l'une des meilleures lignes de trois-quarts, la France est redoutable et intimide les autres nations. Même si depuis le début du Tournoi, nos attaques en première main ne sont pas aussi efficaces que dans le passé, nos ballons de contre-attaque sont toujours autant redoutables, tout comme le "jeu dans le désordre", qui semble être une des spécialités des hommes de Galthié. Face à l'Irlande, un seul ballon en première mi-temps a suffi à la bande à Dupont pour planter un essai de 80 mètres, dans l'élan d'un Damian Penaud très en jambes. Puis, face à l'Écosse, c'était au tour de Gaël Fickou d'être à l'honneur, ainsi qu'à Thomas Ramos, qui sont tous deux allers de leur essai. En somme, le 15 de France n'a pas de point faible dans sa ligne de trois-quarts, et chaque individualité représente une potentielle menace pour l'Angleterre. A contrario, le XV de la Rose ne montre pas son meilleur visage depuis le début de la compétition et les changements dans le 15 de départ sont fréquents. En effet, pour affronter l'Écosse lors du premier match du Tournoi, Steve Borthiwck avait fait le choix de titulariser Marcus Smith à l'ouverture, faisant ainsi glisser le capitaine Owen Farrell au centre, accompagné de Joe Marchand en numéro 13. Cette formule n'a pas vraiment convaincu le staff des Anglais, qui pour les deux autres matchs, face à l'Italie et au Pays de galles, a décidé d'enlever le talentueux Smith, au détriment de Farrell en 10. De plus, le puissant Ollie Lawrence a fait son apparition, associé cette fois à Henry Slade. Pour Smith, qui représente un danger permanent pour les défenses, il n'a joué que 8 minutes face à la Squadra Azzurra et une seule contre le Pays de galles. Sans véritable folie dans leur jeu, mais avec une forte occupation et un Lawrence qui sert de chars d'assaut, l'Angleterre ne sera pas aussi dangereuse que les années précédentes.

Quelques chiffres

Pour témoigner de la supériorité de nos trois-quarts sur nos homologues anglo-saxons, penchons-nous sur les chiffres de ces dernières rencontres. Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, l'Angleterre a inscrit 5 essais par le biais de ses arrières, contre 7 côtés français, tout en sachant que le XV de la Rose a joué 2 matchs à domicile pour un seul chez les Tricolores. Ensuite, sur un point de vue défensif, les Anglais ont encaissé 6 essais impliquant directement leurs trois-quarts, ce qui représente une moyenne de deux essais par match, et qui démontre la friabilité dans ce secteur. Pour finir, la charnière composée de Jack Van Poortvliet et d'Owen Farrell n'a pas encore tous ses repères, et n'a été associée que 2 fois, lors des deux derniers matchs. Pour Dupont et Ntamack, ils fêteront samedi leurs 25 ème matchs côte à côte.

Le retour attendu de Danty

Pour appuyer un peu sur une possible domination française ce week-end, le retour de Jonathan Danty en Bleu devrait avoir lieu à Twickenham. Le centre de La Rochelle fait partie de la liste de Fabien Galthié pour préparer le crunch, et il est bien pressenti pour démarrer la rencontre, au côté de son compère, Gaël Fickou. C'est une très bonne nouvelle pour la France, car la dimension physique de Danty pourrait alors contrecarrer les plans de Borthwick, qui se sert de Lawrence pour gagner du terrain lors de chaque attaque placée. De plus, les qualités défensives de Danty seront également les bienvenues pour prêter main-forte à Gaël Fickou, qui s'emploie énormément depuis le début de la compétition. Pour résumer, la France pourrait retrouver sa ligne de trois-quarts habituelle dès ce week-end !

