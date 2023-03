15 de France. Avec le retour de Lucu, Antoine Dupont va-t-il pouvoir enfin souffler un peu ?

Ultra utilisé par le 15 de France et le Stade Toulousain, Antoine Dupont enchaine les matchs sans baisse de régime, mais jusqu'à quand ? Le retour de Lucu pourrait être bénéfique à la récupération du capitaine.

560 minutes sans respirer !

Antoine Dupont est, sans aucun doute possible, le meilleur joueur français actuellement, et l'un des meilleurs au monde également. De ce fait, le Toulousain est grandement utilisé par le staff des Bleus et de Toulouse, où il est le capitaine. Cependant, lorsque l'on voit la blessure subite par Jelonch, qui avait un énorme temps de jeu, ne vaudrait-il pas mieux faire souffler le demi de mêlée ? C'est simple, depuis le début de cette année 2023, et même depuis la 13 ème journée de Top 14 et le derby face à Castres, Antoine Dupont a joué 7 matchs, sans jamais sortir une seule fois. Il cumule 560 minutes de très haute intensité, en très peu de temps, à un poste où les déplacements sont plus longs qu'aux autres. Pourtant, ce n'est pas le vivier de demis de mêlée qui manque, ni au Stade Toulousain, ni en équipe de France. En club, Dupont peut compter sur Page-Relo ou encore Graout, qui sont très performants, mais qui ne rentrent pas ou peu lorsque ce dernier est sur le terrain. En équipe de France, Maxime Lucu assure les fins de matchs, mais depuis sa blessure début janvier, il est absent en Bleu. Pour remplacer Dupont, Galthié à d'abord fait appel au jeune joueur du Racing 92, Nolann Le Garrec, face à l'Italie, puis à Baptiste Couilloud contre l'Écosse et l'Irlande. Toutefois, les deux joueurs n'ont pas pu exprimer leur talent durant la moindre minute, et sont restés sur le banc de touche, parka sur le dos.

Lucu a la confiance de Galthié

Si, même épuisé, le numéro 9 des Bleus ne sort pas du terrain, l'explication vient sûrement de la confiance que Fabien Galthié accorde aux autres joueurs du même poste. Néanmoins, si le sélectionneur de l'équipe de France ne fait pas rentrer Couilloud ni Le Garrec, Maxime Lucu a eu quant à lui, plusieurs fois, la chance de s'exprimer. Durant la tournée d'automne, le Bordelais n'est pas rentré en jeu face à l'Australie, mais a disputé presque 30 minutes contre les Springboks, et a été titularisé contre le Japon, où il n'a cédé sa place que 10 petites minutes à Baptiste Couilloud. De plus, lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Maxime Lucu est rentré en jeu lors de chaque rencontre, et même si ce n'était l'affaire que d'une poignée de minutes, le geste de Fabien Galthié témoignait de sa confiance envers le joueur. Ce week-end face aux Anglais, Lucu devrait être sur le banc des remplaçants, au côté de Matthieu Jalibert, avec qui il forme un duo efficace en club, ce qui rassure le staff des Bleus pour les fins de match.

