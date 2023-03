6 NATIONS. Et si l’Angleterre avait trouvé la version 2.0 de Manu Tuilagi au centre ?

Ollie Lawrence, 23 ans, est l'une des satisfactions anglaises de ce Tournoi. Un joueur explosif, que les Bleus découvriront ce samedi, lors du Crunch.

Avez-vous vu son cri, rageur, à l’issue de son essai libérateur inscrit en fin de match face aux Gallois il y a deux semaines ? Décalé en bout de ligne, Ollie Lawrence venait de sceller la victoire (10 à 20) anglaise à la 75ème minute de jeu. Un essai qui venait aussi récompenser son match XXL, et lui assurer une place de titulaire avec le numéro 12 dans le dos pour la suite du Tournoi. En effet, des places sont à prendre au milieu du terrain anglais, qui se cherche encore sous les ordres de Steve Borthwick, hésitant comme son prédécesseur Eddie Jones entre Farrell, Slade, Marchant, Lawrence, Tuilagi voire Porter.

Là, Lawrence a clairement une carte à jouer. Déjà parce que le repositionnement de Marcus Smith sur le banc replace Farrell en 10 et, de fait, libère une place en numéro 12. Un poste où les candidats ne sont pas légion en Angleterre, d'autant que l'irritable Manu Tuilagi ne cesse de jongler entre suspensions et blessures. Résultat, le profil perforant (1m80 pour 101kg) et plus altruiste que son aîné offre au jeune centre de Bath une belle carte à jouer en cette année de Mondial. Face aux Gallois, il fut notamment l'Anglais le plus incisif offensivement, avec 81 mètres parcourus ballon en main. Joueur explosif, "casseur" de lignes mais aussi à l'aise dans l'animation autour de lui, l'ancien de Worcester est d'ailleurs présenté comme le plus grand espoir du poste outre-Manche depuis ses débuts professionnels en 2019.

Là, le duel pressenti avec Yoram Moefana (ou Jonathan Danty) pourrait donc nous offrir un sacré match dans le match. Entre deux physiques presque similaires, deux profils relativement proches et deux membres de la même génération. Un beau challenge à relever à nouveau pour le Bordelais, déjà bien sollicité face à Stuart McCloskey et Sione Tuipolotu ces dernières semaines. Une nouvelle étape - qui dépasse le quintal - dans la quête d'apprentissage du natif de Futuna. Lui qui disputera le 2ème Crunch de sa carrière, samedi, à seulement 22 ans...

