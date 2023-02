RUGBY. 15 de France. Un an après ses débuts dans le 6 Nations, où en est Yoram Moefana dans la hiérarchie des Bleus ?

Yoram Moefana est arrivé sur la pointe des pieds en équipe de France, et devrait ce week-end être aligné au centre de l'attaque de nos Bleus, avec à ses côtés, Gaël Fickou.

Une ascension fulgurante !

Découvert la saison passée par le grand public lors du Tournoi des 6 Nations 2022, le centre/ailier de Bordeaux n'en finit plus d'impressionner. L'année dernière, Moefana avait alors participé à 4 des rencontres 5 du Tournoi, en portant à 3 reprises le maillot de titulaire. C'est d'abord au centre, associé à Gael Fickou, que nous avons pu admirer le talent de ce jeune joueur de 22 ans, qui avait profité d'une blessure de Danty contre l'Italie pour démarrer face à l'Irlande. Ensuite, c'est sur les deux ailes de l'équipe de France que Moefana s'est illustré, en remplaçant notamment Gabin Villière dans un premier temps, puis Damian Penaud dans un second. Ses performances en sélection lui ont permis d'être nominé parmi les espoirs internationaux du Tournoi des 6 Nations. Puis, en club, sa très belle saison sera ponctuée du prix du meilleur espoir du Top 14 en 2022, décerné par Midi Olympique. Cet été au Japon, c'est avec le numéro 12 que Moefana a participé à la tournée victorieuse de nos Bleus, en accumulant un peu plus d'expérience à chaque sortie. C'est alors, fort logiquement, que Galthié a aligné cette pépite sur l'aile du 15 de France lors des trois matchs gagnés durant la tournée d'automne. Pour cette nouvelle édition du 6 Nations, en l'absence de Danty, Moefana devrait une fois de plus glisser au poste de trois-quarts centre, afin de retrouver Fickou, avec qui l'association s'était plus que bien passée. Une montée en puissance particulièrement impressionnante, quand on connaît le vivier de joueur français à ces postes.

Quel avenir pour Moefana en Bleu ?

À seulement 22 ans, le chemin de Moefana semble tout tracé avec l'équipe de France ! Il faut dire que, difficile de se passer de l'explosivité du garçon, qui est aussi très performant en défense. Que ce soit au centre ou bien à l'aile, le staff du 15 de France semble réserver une place privilégiée de titulaire au jeune espoir, en sachant que sa polyvalence est une de ses principales forces. De plus, Moefana est un joueur qui ne se blesse que très peu, dernièrement, il a essuyé une blessure à l'épaule, l'éloignant des terrains durant 1 mois, mais ne le privant pas des matchs en sélection. A contrario, Jonathan Danty, qui est le numéro un avec Gaël Fickou en équipe de France, n'est pas chanceux concernant les pépins physiques. Si ce dernier sera absent pour la totalité du Tournoi, il devrait être remis sur pied pour le Mondial, ce qui devrait replacer Moefana à l'aile. De plus, dans le même cas, Gabin Villière est, lui aussi, très touché, et jongle avec les blessures depuis la saison dernière. Désormais, ce dernier est apte à postuler pour le 15 de France, et si ses prestations répondent aux attentes du staff, il devrait conserver sa place en équipe de France. Lorsque tout le monde sera au complet, nous sommes alors incapables de dire si Moefana sera un titulaire à part entière pour la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, en attendant, le jeune joueur sera bel et bien attendu au tournant dans les prochains mois, lui qui n'en finit plus d'impressionner en Top 14 et sur la scène internationale.

