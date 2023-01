15 de France. Moefana l’évidence, la surprise Delbouis… Qui pour remplacer Danty avec les Bleus ?

Habituel titulaire au centre en équipe de France, Jonathan Danty est malheureusement forfait pour le Tournoi des 6 Nations. Fort heureusement, de nombreux joueurs sont capables de prendre le relais.

15 de France de rugby. Enorme coup dur pour les Bleus avec le forfait de Jonathan DantyComme vous le savez certainement, le numéro 12 du XV de France depuis maintenant deux ans, Jonathan Danty, est d'ores et déjà forfait pour le Tournoi des 6 Nations 2023. Véritable cadre des Bleus, le Rochelais serait absent au minimum 3 mois. De ce fait, Fabien Galthié et son staff devront lui trouver un remplaçant durant la totalité du Tournoi. Et forcément, une option semble plus évidente que les autres : Yoram Moefana. En effet, le joueur de l'UBB est clairement le troisième centre dans la hiérarchie du XV de France à l'heure actuelle, derrière Danty et Fickou. Il serait donc évident que ce soit lui que le staff tricolore décide d'aligner en compagnie du joueur du Racing 92, d'autant que les deux hommes ont déjà évolué ensemble. Mais voilà, avec l'incertitude autour de la forme de Gabin Villière (toujours blessé actuellement), il se pourrait que le Toulonnais ne soit pas prêt pour le Tournoi des 6 Nations. Ou du moins, pas pour le match face à l'Italie. Auquel cas, Matthis Lebel pourrait être une option viable, à moins que ce soit Moefana qui soit choisi pour occuper l'aile gauche (comme ce fut le cas lors de la dernière tournée d'automne). Un replacement qui relancerait le débat concernant le poste de centre...

Si l'on met Yoram Moefana de côté, le débat est bien plus ouvert concernant le remplaçant de Danty. En effet, de nombreux joueurs peuvent aujourd'hui prétendre au XV de France, grâce à d'excellentes performances en club. Et pour choisir lequel d'entre eux débutera, Fabien Galthié pourrait davantage s'attarder sur le profil de ces joueurs. Et à ce petit jeu là, Vili et Delbouis semblent avoir une longueur d'avance. En effet, le Parisien et le Bordelais sont bien plus perforateur que les autres. Leur puissance physique, ainsi que leurs qualités défensives en font des profils similaires à celui de Jonathan Danty. Un atout, surtout lorsque l'on sait à quel point le Rochelais équilibre la ligne de 3/4. Mais voilà, d'autres centres ont également une carte à jouer ! L'on pense au Toulousain Barassi, revenu en forme ces derniers temps, sans oublier son coéquipier Dimitri Delibes. Titularisé en 13 à 7 reprises cette saison, le joueur de 23 ans ne cesse de prendre du galon avec le Stade Toulousain, et se rapproche de plus en plus des Bleus. Enfin, une dernière possibilité s'offre à Fabien Galthié : celle de faire confiance au (très) jeune Émilien Gailleton. Aussi talentueux qu'insouciant, le joueur de Pau est tout simplement le deuxième meilleur marqueur du Top 14, avec 7 essais. De quoi en faire un prétendant sérieux à l'équipe de France, malgré ses 19 ans. Reste à voir désormais quel sera le choix du staff, qui devra faire avec les blessures des uns et des autres. Pour rappel, les Bleus disputent leur premier match du Tournoi face à l'Italie, le 05 février 2023.

