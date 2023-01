RUGBY. L'Angleterre se préparerait à une véritable RÉ-VO-LU-TION pour le tournoi des 6 Nations

Nouveau coach, nouvelles têtes, nouveau projet : l'équipe d'Angleterre s'annonce métamorphosée en vue du Tournoi et sa composition probable devrait surprendre.

Même confortablement installé depuis l'Hexagone, vous n'êtes pas sans savoir que l'Angleterre va mal. On ne vous parle bien sûr pas de sa situation politique ou économique depuis sa sortie de l'UE, mais plutôt de son rugby. En occultant les difficultés financières des clubs, on cause ici du XV de la Rose, en panne de résultats et de fond de jeu depuis le Mondial 2019 et qui a mis à la porte son sélectionneur Eddie Jones le mois dernier. Résultat, c'est l'ancien 2ème ligne Steve Borthwick, éminent coach de Leicester depuis 2 ans, qui va prendre la tête de l'équipe nationale de façon immédiate. Le but ? Faire de l'Angleterre à nouveau un prétendant au titre pour le Mondial en France qui débute dans 9 mois.

RUGBY. L'Angleterre dit ciao à Eddie Jones à neuf mois de la Coupe du mondePour cela, il se dit ici et là qu'une véritable révolution se préparerait au sein du groupe anglais. Forcément, Borthwick devrait piocher majoritairement dans le squad de Leicester, avec qui il a été champion d'Angleterre la saison dernière, pour composer son groupe. Et à ce sujet, The Telegraph croit savoir quelle allure aura la composition concoctée par le coach de 43 ans lors du Tournoi des 6 Nations. Exit la majorité de joueurs issus des Saracens, donc, et bienvenue aux nouvelles têtes comme celles du serial marqueur d'essais de Newcastle et talonneur, George McGuigan. Au supersonique Ollie Hassell-Collins à l'aile, lui, le meilleur marqueur du pays cette saison. Ou encore à l'excellent Ben Earl, 21 capes mais aucune en tant que titulaire, et qui devrait occuper le numéro 6 durant le Tournoi. Le meilleur joueur de Premiership l'an dernier devrait composer une 3ème ligne du feu de Dieu avec les jeunes Tom Curry et Alex Dombrandt. Dont il faudra infiniment se méfier.

VIDEO. D'un triplé impressionnant, Ben Earl fait exploser Joe Marler et les Harlequins en demieEt puis ce n'est pas tout puisque toujours selon la même source, des retours inattendus devraient être vus comme celui de Dan Cole, pilier droit de 35 ans de son état mais qui martyrise toujours tout le monde en mêlée en championnat. L'homme en forme Anthony Watson devrait chiper une place sur une aile et il faudra donc dire au revoir aux anciens cadres d'Eddie Jones que sont les frères Vunipola, Johnny May ou encore Jamie George. Autre surprise : le génie Marcus Smith ne devrait pas commencer le mandat de Borthwick dans la peau d'un titulaire, tout comme Manu Tuilagi, qui devrait laisser sa place à Ollie Lawrence au centre. En tout et pour tout, si les informations du Telegraph se vérifient, attendez-vous à voir une Angleterre new look, avec entre 6 et 10 changements par rapport aux habituelles compositions de Jones. Et Ellis Genge en tant que capitaine.

