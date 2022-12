RUGBY. La blessure secrète que nous a caché Gabin Villière

Qu'il est périlleux, le parcours de Gabin Villière ! Éloigné des terrains depuis le déplacement de son équipe à Paris, l'ailier international a avoué s'être doublement blessé.

Après de longs mois d'absence, Gabin Villière avait fait son retour en Top 14, le 26 novembre, contre le Stade Français Paris, lors de la 11 ème journée de Top 14. Au terme de cette rencontre, Gabin Villière et les siens l'avaient alors emporté dans la capitale, mais ce dernier s'était lourdement blessé. En effet, l'ailier du XV de France, c'était fracturé le péroné, et sa blessure a été directement estimée à 8 semaines de repos au minimum. Au total, avec ses nombreuses blessures, Villière aura manqué la tournée d'été au Japon, ainsi que les test-matchs d'automne, très importants en vue de la Coupe du Monde ! De plus, le varois était, à première vue, un titulaire indiscutable de l'équipe de France sous l'ère Galthié, lui qui avait remporté le tournoi des 6 Nations, en étant également une des révélations de la compétition. Néanmoins, la fracture au péroné n'a pas été l'unique blessure subite contre Paris, au mois de novembre. En effet, l'ancien joueur de Rouen s'est par ailleurs livré à ce sujet auprès de Rugbyrama, et il a avoué s'être blessé une nouvelle fois lors du match. Cette fois-ci, Villière s'était fracturé la main gauche, rien de grave à priori, mais assez contraignant tout de même. Si cette information n'a pas fuité, ni que personne n'a communiqué dessus, c'est pour des raisons qui appartiennent au joueur. Le toulonnais ne voulait pas dire qu'il s'était blessé deux fois lors de son match de reprise, peut-être par sentiment de honte.

La Coupe du Monde dans le viseur ?

Si ce joueur a évolué à vitesse grand V pour atteindre le plus haut niveau, il nourrit alors logiquement l'ambition de se voir participer à la Coupe du Monde 2023 en France. Mais alors, est-ce un objectif techniquement réalisable ? Concernant sa dernière blessure, Villière devrait retrouver les terrains de Top 14 à la fin du mois de janvier, pour le mieux. De ce fait, cela devrait être trop juste pour participer au Tournoi des 6 Nations 2023, pour le toulonnais. Néanmoins, si tout va pour le mieux, Gabin Villière devrait disputer l'intégralité de la fin de saison en Top 14, ce qui pourrait être suffisant pour convaincre Galthié, qui est déjà fan du profil de ce joueur. Cependant, l'arrivée de Moefana, et de ses bonnes performances, sur l'aile gauche de l'équipe de France, ne laisse pas énormément de marge de manœuvre au staff des Bleus. De plus, la polyvalence de Macalou sur le banc de touche est aussi un élément à prendre en compte dans la composition de la feuille de match du XV de France. En attendant, souhaitons bonne convalescence à Gabin Villière !

