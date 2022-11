XV DE FRANCE. Excellent à l'aile, Sekou Macalou doit-il être utilisé à ce poste avec Paris ?

Auteur de deux très bonnes entrées à l'aile face à l'Afrique du Sud et le Japon, Sekou Macalou n'en reste pas moins un troisième ligne de formation. Un problème pour le futur ?

Il y a de cela quelques mois, Fabien Galthié avait surpris de nombreuses personnes en évoquant Sekou Macalou comme une option sérieuse au poste d'ailier. Un choix qui pouvait en effet paraître osé, surtout au niveau international. Mais voilà, le sélectionneur du XV de France avait vu juste, en témoignent les deux entrées plus que satisfaisantes du joueur parisien lors de cette tournée d'automne. Malheureusement, l'on risque d'attendre avant de revoir Macalou au poste d'ailier : en effet, le joueur de 27 ans n'a plus occupé ce poste en club depuis le mois de mai 2017, et un match face à Cardiff (ce dernier avait par ailleurs inscrit un doublé ce jour-là). Une éternité donc, d'autant que le Stade Français possède déjà de nombreux éléments sur les ailes (Etien, Megdoud, Odogwu, Ahmed, Dakuwaqa). La donne semble donc se compliquer, et pourtant, il est évident que Macalou ferait des ravages à ce poste en Top 14 ! Mais voilà, sa présence en troisième ligne est aujourd'hui indispensable chez les Soldats Roses...

Jouer un poste dans son club, et un autre en équipe nationale, un cas peu commun, mais qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises dans le passé. L'exemple le plus récent reste celui du Toulousain Romain Ntamack. En effet, lors de ses débuts avec les Bleus, le fils d'Émile a tout de suite été utilisé comme un ouvreur, alors même qu'il occupait principalement le poste de centre avec Toulouse. Un choix fort, qui fut confirmé par la suite, puisqu'Ugo Mola l'installa définitivement comme son numéro 10. Peut-être donc que le staff parisien prendra en compte les dernières performances de Macalou, et le titularisera à quelques reprises au poste d'ailier. Néanmoins, rappelons que Ntamack avait déjà occupé le poste d'ouvreur à de nombreuses reprises dans sa jeunesse, que ce soit à Toulouse ou encore avec les différentes équipes de France jeunes, ce qui n'est pas le cas de l'ancien joueur de Massy. Reste à voir désormais que décider le staff du Stade Français...

