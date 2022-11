RUGBY. XV de France. Sekou Macalou a-t-il enfin montré qu'il était plus qu'un impact-player ?

Le joueur du Stade Français Sekou Macalou a réalisé un très bon match avec le XV de France face à l'Afrique du Sud à un poste qui n'est pas vraiment le sien.

XV de France. Macalou en cannes, Dupont timoré, que révèlent les chiffres du match face aux Boks ?Au sortir du match remporté avec les tripes des Bleus face aux Boks à Marseille, Fabien Galthié évoquait le formidable travail des finisseurs pour aller chercher cette 12e victoire de rang. Le sélectionneur n'a pas manqué de rappeler que certains ont été obligés de rentrer très tôt sur la pelouse. Ce fut notamment le cas de Sekou Macalou. Placé sur le banc au coup d'envoi, le Parisien aurait pu entrer aussi bien dans le pack que chez les 3/4. La blessure de Danty et la réorganisation de la ligne d'attaque a vu le joueur du Stade Français jouer près de 70 minutes à l'aile. On sait que le staff prépare ce type de scénario à l'entraînement. Et les qualités athlétiques de Macalou font qu'il peut évoluer avec les 3/4. Mais face aux Boks, il y avait tout de même beaucoup d'inconnues. Force est de constater qu'il a répondu aux attentes face à l'un des meilleurs ailiers du monde, Cheslin Kolbe.

Homme du match pour moi, Sekou Macalou. Le monsieur a fait 70min à un poste totalement inhabituel, face au meilleur ailier du monde (ou presque). Et il arrive à sortir un gros match. Bravo. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) November 12, 2022

Servi en bout de ligne a plusieurs reprises, il a avancé sur plus de 60 mètres. Il aurait très pu s'offrir un essai dans le second acte. Les supporters du Vélodrome ne s'y sont pas trompés et on a senti un frisson parcourir les tribunes sur chacun de ses prises de balle. "Je n’ai jamais douté de Sekou. C’est un excellent joueur, polyvalent. Il peut jouer partout et aujourd’hui il a montré qu’avec le maillot bleu il est performant", confie au Parisien Cameron Woki. Le deuxième ligne avance même qu'il court plus vite que les 3/4. On aimerait bien voir un duel avec Damian Penaud. Plus sérieusement, Macalou semble offrir une vraie option au staff et pas seulement comme impact-player. On a vu comment ses montées en pointe sur les renvois, à la manière du Clermontois, pouvaient perturber les Sud-Africains. À l'avenir, il n'est pas impossible que le staff lui fasse plus confiance et pas uniquement comme remplaçant ou bien contre des nations moins bien classées. L'avoir sur la pelouse, c'est se donner la possibilité de compter sur un joueur qui peut mettre le nez dans les rucks pour gratter des ballons puis se replacer en bout de ligne pour mettre le feu dans la défense. Dans tous les cas, il saura s'adapter et aura à coeur de montrer de quoi il est capable pour faire partie du groupe qui jouera la coupe du monde. 6 Nations. Equipe de France. Pourquoi Sekou Macalou continue de ramer en Bleu ?